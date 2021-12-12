Главной мамой Урала – 2021 стала воспитатель детсада

Победительницей конкурса стала 28 летняя мама двоих детей Оксана Мухамантурова. Фото: страница конкурса в Instagram.

В Екатеринбурге выбрали главную маму Урала – 2021. За титул боролись 39 участниц в возрасте от 25 до 50 лет.

Финал конкурса прошёл в ЦК "Урал". На сцене выступали представительницы из Екатеринбурга, Алапаевска, Каменска-Уральского, Горного Щита, Верхней Пышмы, Челябинска, Краснотурьинска, Берёзовского, Асбеста и других городов.

Как отмечают организаторы, в этот раз было много многодетных участниц. Так, проектом заинтересовалась мама с 13-ю детьми. За корону также боролись три конкурсантки, у которых по пять детей, ещё у трёх – по четыре ребёнка.

Победительницей конкурса стала 28 летняя мама двоих детей Оксана Мухамантурова. Известно, что она проживает в посёлке Косулино и работает воспитателем детского сада. В течение года она будет представлять регион на различных культурных и социальных мероприятиях, проводимых в УрФО.

Первой вице-мамой названа 34-летняя екатеринбурженка Козырчикова Мария (мама одного ребёнка, юрист). Второй вице-мамой выбрана 37-летняя жительница Алапаевска Мусиенко Ирина (мама трёх детей, директор оптовой компании). Остальным участницам присуждены отдельные номинации и вручены подарки.

Проект направлен на пропаганду семейных ценностей. Цель конкурса – повысить престиж материнства и показать, что современная женщина может быть успешной в нескольких сферах одновременно, в семье, в профессии и, помимо этого, принимать активное участие в общественной жизни.

Напомним, в прошлом году за титул и серебряную корону конкурса "Главная мама Урала" боролись 25 красавиц. Победительницей стала екатеринбурженка Виктория Яворская, воспитывающая одного ребёнка.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге выбрали главную маму города. Ею стала 39-летняя Екатерина Дьячкова.