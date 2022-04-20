Евгений Елпашев получил награду за лучшую мужскую роль в спектакле "Одолжите тенора"

В Москве, на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, состоялась церемония награждения главной национальной театральной премией "Золотая маска". Результаты объявляли онлайн. У коллективов нашего региона две награды. Отмечены дирижёр спектакля "Конёк-горбунок" Павел Клиничев ("Урал Опера Балет") и исполнитель главной мужской роли в мюзикле "Одолжите тенора" Евгений Елпашев (Свердловский театр музыкальной комедии). Таким образом, теперь в копилке Свердловской области — уже 60 "Золотых масок".

В этом году свердловчане были выдвинуты на соискание премии в 28 номинациях. Комиссия включила в шорт-лист четыре екатеринбургских коллектива: театр "Урал Опера Балет", Свердловский театр музыкальной комедии, танцевальная компания Zonk’a и Екатеринбургский театр кукол.

По восемь номинаций в этом году было у двух спектаклей театра "Урал Опера Балет" — это "Конёк-горбунок" и "Любовь издалека". В четырёх категориях на премию выдвигалась постановка "Премьера" танцевальной компании Zonk’a. Шесть номинаций у спектакля "Одолжите тенора" Свердловского театра музыкальной комедии. И дважды на "Маске" была представлена постановка "Собака камень" Екатеринбургского театра кукол.

И в итоге наград были удостоены следующие:

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Евгений ЕЛПАШЕВ, Макс Гербер, "Одолжите тенора", Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Павел КЛИНИЧЕВ, "Конёк-горбунок", "Урал Опера Балет", Екатеринбург