За титул "Уральская краса — длинная коса" поборются 82 красавицы

Финал конкурса пройдет в День России, 12 июня. Фото: Елена Каликова

В этом году в конкурсе "Уральская краса — длинная коса" участвует рекордное количество красавиц. За титул будут бороться 82 представительницы прекрасного пола.

Самой младшей участнице 4 года, а самой старшей 40 лет. "Если сложить длину всех кос участниц — то получится 78 метров. Это примерно два десятиэтажных дома", — отмечают организаторы.

Финал конкурса пройдет в День России, 12 июня, в ТЦ Veer Mall. Помимо главного титула "Уральская краса — длинная коса – 2022", лучших выберут в следующих номинациях:

"Самая длинная коса" (учитывается длина косы);

"Самая толстая коса" (учитывается толщина косы);

"Маленькая краса – длинная коса" (младшая группа);

"Юная краса – длинная коса" (средняя группа);

"Мудрая краса – длинная коса" (старшая группа).

В ближайшее время на сайте мероприятия стартует голосование за участниц.

Напомним, конкурс "Уральская краса — длинная коса" проходит ежегодно, начиная с 2010 года. В прошлом году победительницей стала 6-летняя Милада Трепалина из Нижнего Тагила. В 2020 году — Екатерина Устьянцева, в 2019 году — Надежда Чумель, а в 2018 году — Елизавета Гусева.