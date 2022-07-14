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Культура
14 июля 2022, 12:27

"Окаменевший комикс" появился в центре столицы Урала

Арт-объект

Рисунки отражают становление души человека. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В Екатеринбурге на стене драматического театра появился арт-объект "Тропа Героя (первая часть, окаменевший комикс)". Работа создана художниками команды Rainessence из Ростова-на-Дону Марией Хардиковой и Михаилом Иванниковым в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

"Тропа Героя" — это одновременно и название арт-объекта в Екатеринбурге, и экскурсионный маршрут, разработанный Марией Хардиковой и состоящий из 12 росписей, в центре Ростова-на-Дону. Путь посвящен архетипическим образам коллективного бессознательного и отражает становление человеческой души на разных этапах жизни. В Екатеринбург Мария привезла 5 таких росписей и объединила их в "окаменевший комикс".

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Стоит отметить, Мария Хардикова в 2019 году уже принимала участие в фестивале "Стенограффия" и создала мурал "Стена ангелов" в уральской столице.

Областная газета Свердловской области

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