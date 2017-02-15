Хотиненко узнал сам себя в этом «зеркале для героя»

Сюжет Премия губернатора в области литературы и искусства за 2016 год

«ОГ» знакомит читателей с номинантами на Премию губернатора Свердловской области в области литературы и искусства за 2016 год из разных сфер культуры.

На премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства выдвинута книга «Уральское кино: время, судьбы, фильмы» – фундаментальный труд известного киноведа, доктора культурологии, профессора Уральского федерального университета Натальи Кирилловой, итог её многолетней творческой деятельности.

– Наталья Борисовна, если не ошибаюсь, это уже седьмая ваша книга об уральском кино?

– Совершенно верно. Первая – «Кино Урала» – вышла ещё в 1993 году, к 50-летию Свердловской киностудии. Правда, это была не монография, а собранный мною сборник, включающий сценарий фильма «Такое разное уральское кино» А.В. Розина, мои статьи разных лет, беседы, интервью с режиссёрами и т.д. Потом, на протяжении вот уже четверти века, выходили другие мои книги – «Кинометаморфозы» (2002), «Феномен уральского кино» (2003), «Классик уральского кино. Штрихи к портрету Я.Л. Лапшина» (2005, 2010 гг.), «Кино Урала: от прошлого к будущему» (2013), «Ярополк Лапшин» (серия «Жизнь замечательных уральцев», 2015).

О своих книгах и своей жизни Наталья Борисовна рассказала нам в материале «Киношкола на Урале? Это реально!»

– Новая книга продолжает написанное ранее или пытается открыть неизвестные страницы уральского кино?

– Скорее обобщает многое из того, о чём я написала раньше. Основой книги, так или иначе, является история уральского кино: от первых съёмок фильмов в начале XX века, проведённых известным фотодеятелем Урала Метенковым, первого кинотеатра в Екатеринбурге, открытого французом Каем Лоранжем, до создания уральской студии кинохроники в 1933 году и Свердловской киностудии в 1943-м. Большое внимание постаралась уделить деятелям уральской кинематографии разных лет: режиссёрам (документального, научно-популярного, игрового и анимационного кино), писателям и сценаристам, операторам, художникам… Развитие уральского кино в новый исторический период (распад СССР, появление рынка, переход от госсистемы кинопроизводства к государственно-частному партнёрству и т.д.) тоже в центре исследования. А в этой связи интересно было посмотреть, как в XXI веке функционирует не только Свердловская киностудия, но и другие, уже прославившие себя уральские кинокомпании: «Снега», «29 февраля», «А-фильм», «ООО «Кинохроника», «Этнографическое Бюро Студия», «Уралфильм»…

Более того, речь не только о процессе производства фильмов и их создателях, но и о специфике пропаганды, рекламы нашего (уральского) и отечественного киноискусства. Вот почему в разделе «Ведущие киноцентры Урала» рассказывается о роли Свердловской областной организации Союза кинематографистов РФ, проектах екатеринбургского Дома кино, знаменитых киномузеях Урала, среди которых – музей Свердловской киностудии, музей имени Сергея Герасимова в Миассе, квартира-музей Леонида Оболенского в Челябинске. Наконец, достаточно подробно идёт рассказ о кинофестивалях уральского региона – таких, как Открытый фестиваль документального кино «Россия», «Новое кино России», Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и «Кинопроба» в Екатеринбурге, Российский фестиваль антропологических фильмов, который проходил в разных городах (Сургут, Салехард, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск), а теперь закрепился в Екатеринбурге. Интересен опыт фестивального движения в Тюмени под эгидой ГТРК «Регион-Тюмень», речь идёт о целом блоке фестивалей («Белые пятна истории Сибири», «Экстракамера», телефестиваль видеоклипов и другие).

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– И всё же для глубокого исследователя всегда интересны новые ниши в фундаментальной теме. Они не только обогащают, но случается – дают новый ракурс прежним представлениям. Какие новые разделы появились в книге «Уральское кино: время, судьбы, фильмы»?

– Среди новых – разделы «Открытая камера Бориса Кустова» (об этом уникальном кинодокументалисте я ранее говорила в общем материале о развитии документального кино, а в новой книге выделила эту тему отдельно); «На­циональный эпос Бараса Халзанова», который рассказывает о специфике уральского игрового кино, построенного на этническом материале; «”Визуальная антропология” Андрея Головнёва», где рассматривается специфика современного научно-исследовательского кино, что рождается в этнографических экспедициях на севере Уральского федерального округа; «Кинометаморфозы Василия Сигарева» – драматурга, кинорежиссёра, ставшего одним из брендов современного уральского искусства; «”Анимационный неореализм” Сергея Айнутдинова», где даётся достаточно подробная картина жизни и творчества одного из самых известных аниматоров, руководителя Уральского отделения Союза художников РФ.

Что касается новых тем и нового взгляда на уральское кино… Вы правы: нельзя было не заметить его современных трендов. Наше кино связано сегодня не только с историей Урала, оно пробует освещать общемировые тенденции. Конкретно? Проблемы войны и мира, будущего человечества, духовного состояния общества. Это то, что включено в общемировой контент культур, что интересно мне лично и что на международных кинофестивалях привлекает жюри и зрителей именно к нашим фильмам. Отсюда – популярность Федорченко и даже в чём-то скандально известного, но безумно талантливого Сигарева.

– Решение о премии – прерогатива жюри. Но не менее, чем официальное признание, значимы оценки самих кинематографистов. Интересно, что говорят они о книге, которая в этой ситуации – «зеркало для героя»?

– Борис Шапиро, известный кинооператор, сказал: «Не знаю, вспомнят ли наши фильмы, но за то, что они попали в летопись уральского кино, – огромное спасибо». В книге, без ложной скромности, – действительно гигантский справочный материал об истории, теории, практике и школах уральского кино. Плюс именно в этой книге – расширенная фильмография. Конечно, она не вся по уральскому кино. Ведь не всё даже и сохранилось. Тем не менее, увидев объём материала, режиссёр Владимир Хотиненко в свойственной ему манере раскинул руки с широченной улыбкой: «Ну ты, подруга, даёшь!» (а мы и впрямь многие годы связаны профессией и дружбой).

Кстати: недавно в разговоре с нашим корреспондентом Владимир Хотиненко с особым удовольствием поделился воспоминаниями о свердловском периоде своего творчества.

– Знаю, что кроме кино вы сегодня активно увлечены научными изысканиями в сфере культурологии. Значит ли это, что новая книга об уральском кино – последняя, завершающая в ваших киноисследованиях?

– Не думаю. Моя научная работа связана с исследованиями современной медиакультуры, а в неё входят многие экранные искусства и технологии (кино, телевидение, фотография, Интернет и другие). Но кино в этом процессе занимает по-прежнему одно из ведущих мест. Так что изучение современного кино, в том числе уральского, будет продолжено. Несомненно.