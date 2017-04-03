Тимур Бекмамбетов: «Мы просто пришли к Леонову и включили диктофон»

Тимур Бекмамбетов на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге. Фото: Ольга Кошкина

Вчера на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге, где находится корреспондент «ОГ», состоялся предпремьерный показ фильма о подвиге советских космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева «Время первых» режиссёра Дмитрия Киселёва. О том, какие сцены было сложнее всего снимать и почему ради него Минкульт предложил российским кинотеатрам отодвинуть зарубежный боевик «Форсаж», журналистам пояснил продюсер фильма Тимур Бекмамбетов.

— Почему эту картину снимают только сейчас, 52 года спустя после события?

— В течение многих лет эта информация не разглашалась. Считалось, что успех космонавтов должен быть лёгким, а о такой драматичной истории людям лучше не знать. В 90-е годы это было просто никому не интересно. Так получилось, что Алексей Архипович Леонов рассказал нам эту историю, и мы поняли, что не снять фильм о ней нельзя.

— Всё ли в фильме документально или есть вымышленные факты ?

— Знаете, как появился сценарий этого фильма? Мы пришли к Алексею Архиповичу, включили диктофон, и он рассказал нам всю эту историю от начала до конца, познакомил с содержанием бортовых журналов. Сценаристы добавляли только мелкие детали. Например, про пилота, который в начале фильма оставил чеку в самолёте и чуть не погубил всех, а в конце картины спас главных героев в тайге. А вот про ребёнка, который ночью ловит на лугу птицу — совершенно реальна.

— В картину вошли все реальные драматические моменты?

— Их было еще больше. Например, пистолет, который был простой формальностью и казался космонавтам ненужным предметов в космосе, очень пригодился в тайге — отстреливаться от диких зверей. Снег в реальной истории был не по колено, а по грудь. Вообще настоящая история куда более драматичная, пришлось чуть-чуть адаптировать её для зрителей.

Официальный сайт фильма «Время первых»

— Алексей Леонов был консультантом фильма. Не боялись разочаровать его?

— Уникальность этого проекта в том, что он делался для конкретного человека. Режиссёр снимал фильм, зная, что его первым зрителем будет Алексей Леонов — человек умный, свободно мыслящий, умеющий чувствовать фальшь. Может быть, поэтому мы вложили в картину столько души и убедительности. После финальных титров спросили: «Алексей Архипыч, что скажете? Он долго молчал, а потом сказал: «Да, только теперь я понял, как все было страшно». Ему всё понравилось, только один кадр он попросил убрать -момент, где конструктор Сергей Королёв падает на пол в холле дворца после встречи с Брежневым — сердечный приступ. «Но почему? Это самая лучшая сцена, она показывает, как трудно было Королёву защищать своих пилотов», — ответили мы.

«Я всё понимаю, — сказал Алексей Архипович. — Но Королёв упасть не может». И это был урок для нас всех. Герои могут ошибаться, но не могут падать. Представьте себе героя Тома Круза, который мчится спасать человечество, и вдруг у него становится плохо с сердцем. И потому в этой сцене зритель видит лишь, как у героя падает из рук портфель, и понимает, что ему действительно плохо.

Этот фильм получился, потому что те, кто делал этот фильм — команда Дмитрия Киселёва, полюбила эту историю. Сделали всё профессионально и поэтому убедительно.

— Какие сцены было сложнее всего снимать?

— В производственном плане — полёты в корабле, потому что актёры были прикреплены на нескольких десятках тросиков, как в кукольном театре, плюс ко всему были в закрытых шлемах и в закрытом пространстве корабля. А в эмоциональном плане — сцену встречи с Брежневым.

— Во время фильма звучало много хороших шуток. Кто их придумывал?

— Большинство шуток — решения самого Леонова и предложения одного из сценаристов Олега Погодина. А часть шуток придумали сами актёры в процессе съёмок.

— Минкульт планирует продвигать ленту в кинотеатрах, придержав показ американского боевика «Форсаж». Зачем это нужно? Разве нет других способов поддержать отечественное кино?

— Сам по себе выход американского фильма может навредить российской ленте. И дело не в качестве. Для «Ёлок» не нужны были такие решения. А этот фильм — он про другое, это настоящее историческое кино. Попробуйте сами рассказать о картине вашему читателю, и вы поймете, что её очень трудно продать.