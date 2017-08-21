Не слишком ли шикарно? Какие проекты побеждают на «Тавриде»

В 2015 году на «Тавриде» на книгу «Досье Николая Васенина» Андрей Григорьев выиграл грант в размере 250 тысяч рублей. Фото: Форум «Таврида»

На Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида-2017» стартовала смена «Творческая команда страны», участниками которой стали те, кто очень активно проявил себя за все годы работы форума. Среди них оказался и екатеринбуржец Андрей Григорьев. Этому свердловскому режиссёру выпала честь представить идею нового фильма лично Президенту России Владимиру Путину, который, в свою очередь, обещал по возможности побывать на премьере картины.

Андрей Григорьев известен широкому зрителю благодаря фильму «Васенин». Правильнее сказать не столько из-за фильма, сколько из-за шумихи вокруг сбора средств на него. К слову, многие зрители уверены: заявка, которую в своё время представлял Григорьев, и получившаяся картина — две большие разницы. Часовой фильм, который снимали несколько лет, увы, так и не дал ответов на многие вопросы в витиеватой судьбе ветерана Николая Васенина. Конкретных фактов документальному фильму явно не достаёт, а в некоторых местах не хватает банального пояснения происходящего на экране и возникает путаница. Многих эта картина разочаровала, но отнюдь не режиссёра.

После выхода «Васенина» он говорил, что хочет сделать ещё один фильм про Николая Максимовича, но уже художественный. Что сейчас с проектом — непонятно. А тем временем Андрей Григорьев продолжает искать деньги на новые проекты. Так, на «Тавриде» этого года режиссёр выиграл грант на сумму 300 тысяч рублей на документальный фильм о жизни детей в сельских районах Косово, которые мечтают играть в большой футбол. Собственно, основная часть картины «Шикарная жизнь» уже готова — осталось лишь смонтировать и выпустить фильм на экран, на что и должны быть потрачены призовые.

Президенту же Андрей Григорьев рассказывал о другом своём фильме, посвящённом выдающемуся математику Григорию Перельману.

Получив печатные материалы к проекту фильма, Путин поинтересовался, почему Перельман в них назван «самым удачливым» математиком. «Он самый талантливый, наверное, гениальный… Удачливый — это что такое? Он [разве] что-нибудь нашёл? Он же не за грибами ходил», — цитирует президента ТАСС. Владимир Путин покритиковал режиссёра с улыбкой, в шутку. Но на самом деле вопросы к будущему фильму, принимая во внимание не самый удачный опыт режиссёра в создании картины «Васенин», остаются.

Как были они к ещё одной заявке на «Тавриде» другого свердловчанина — Андрея Крупина. В 2015 году на форуме этот режиссёр свой проект представлял Дмитрию Медведеву. Речь идёт о фильме на экологическую тему. Режиссёр предлагал сбросить в Тихий океан бетонные таблетки весом в несколько тонн… На эту картину планировалось потратить 11 миллионов рублей. «Для этого я отправлюсь на Тихий океан в экспедицию с командой экологов и сделаю на месте событий арт-инсталляцию, а именно: я хочу скинуть с вертолёта в мусорный континент две здоровые таблетки аспирина из бетона», — рассказывал «ОГ» об идее режиссёр.

Тогда премьер-министр отшутился, услышав заявку: «Только аккуратней — смотри, чтобы тебя там не поймали, — ответил режиссёру Медведев. — А то мне потом МИД придётся подключать, тебя вытаскивать». На этот проект Крупину грант давать не стали, но поддержали создание спектакля о Донбассе.

Фильма о бетонных таблетках мы, слава богу, так и не увидели, а пьесу Крупин поставил, в этом году режиссёр должен был работать над картиной «Цветы Дамаска» о сирийских детях, а также он снял сериал под названием «Невероятные приключения Иисуса в Сочи». Потом на своей страничке в социальной сети о своём последнем творении режиссёр написал следующее: «У меня получился реальный шлак. Не могу смотреть ни кадра, не сожалея о бессмысленно потраченном времени на написание сценария, съёмки и даже жизни. Я 6 лет пытался делать фильмы, и к чему пришёл? Каждый мой новый проект — это всё большая ступень деградации».

Что тут ещё добавить? Остаётся лишь спросить у тех, кто присуждает гранты таким режиссёрам: действительно ли они уверены, что сделали правильный выбор?