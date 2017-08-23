ТОП театральных премьер Свердловской области для всех

В спектакле «Волшебная флейта», где самолёт принца Тамино терпит крушение, герой будет приземляться с настоящим парашютом. Именно работа над этим трюком запечатлена на снимке. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

Совсем скоро все театры области выйдут с каникул, вернутся с гастролей и представят публике долгожданные премьеры. «ОГ» подготовила для читателей два гида по самым ярким и необычным театральным новинкам. Первый – для широкой публики, а второй – для театральных гурманов, которых не так просто удивить.

«Волшебная флейта». Екатеринбургский театр оперы и балета. 14 сентября

Для похода в театр всей семьёй этой осенью, пожалуй, не найти спектакля лучше, чем опера «Волшебная флейта». Постановка адресована аудитории начиная от 8 лет, а дальше – без каких-либо ограничений.

Произведение Моцарта в жанре зингшпиля – немецкой комической оперы – считается одним из лучших его творений. За воплощение партитуры взялся главный дирижёр театра Оливер фон Донаньи, а за постановку – звёздная команда из Великобритании – режиссёр Дэниэль Слэйтер и художник Франсис О’Коннор. Их предыдущие работы можно было увидеть на ведущих мировых сценах, надеемся, и екатеринбургская «Волшебная флейта» будет достойна этих лучших образцов. Тем более что они сами характеризуют премьеру как «безумную красочную фантасмагорию».

Для оформления постановки выбран стиль стимпанк – стилизация под эпоху викторианской Англии XIX века, когда в совершенстве освоили механику и технологии паровых машин. Зритель увидит лабиринты труб, шестерёнки, движущиеся платформы, бесконечные лестницы… Одним словом, в этом театре знают, как нас удивить.

– Костюмы раскрывают натуру персонажей. Царица ночи, например, предстаёт перед нами в образе птицы в клетке: потеряв любимую дочь, она добровольно заточила себя в собственном горе, – рассказывает художник-постановщик Франсис О’Коннор. – Шлейф её платья напоминает павлиний хвост, а расцветка – оперение диковинных птиц.

«Дни Турбиных». Свердловский театр драмы. 30 сентября

В Театре драмы полным ходом идёт подготовка одной из самых масштабных постановок за последнее время – спектакля по драме Михаила Булгакова «Дни Турбиных». К этому автору театр обращается с завидной частотой, в данном же случае за основу взят не только окончательный вариант одноимённой пьесы, но и различные её редакции, а также роман «Белая гвардия». Ставит эту работу главный режиссёр Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Александр Баргман. Александр Львович известен не только как режиссёр, но и актёр театра и кино, также его считают официальным голосом Джонни Деппа. До Свердловской драмы Барг­ман уже ставил Булгакова в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета и в Тюменском драматическом театре. Тем интереснее будет оценить его новое произведение. «Дни Турбиных» – спектакль о революции и Гражданской вой­не – придётся этой осенью как нельзя кстати и заставит волей-неволей задуматься о цикличности нашей истории. Эта новая работа Театра драмы будет любопытна для широкого круга.

Работа художника над сценами спектакля "Дни Турбиных". Фото: пресс-служба Свердловского театра драмы

«Змея золотая». Коляда Театр. 25 и 26 сентября

Коляда Театр этой осенью, как и всегда, стал одним из самых плодовитых на премьеры. Одна из самых ярких – «Змея золотая» по пьесе самого Николая Коляды. Режиссёром выступит он же.

– Пьеса простая, действие происходит в банальной шиномонтажке, каких море на выезде из города, – рассказалНиколай Коляда. – Там работает парень, к которому приезжает богатая девушка и предлагает ему бросить всё и жить с ней за деньги. И вот «Змея золотая» – это образ денег, которые сползают на нашу жизнь и становятся самым главным.

Ещё Николай Владимирович обещает, что новая постановка «будет конфеткой».

– Почему конфетка? В последнее время я ставил «12 стульев», «Ричарда III», «Бориса Годунова» – массовые спектакли, а «Змея золотая» – пьеса камерная, заняты всего четыре человека, – добавляет Коляда. – Мы соскучились по тому, что можно назвать вышиванием бисером. Когда у зрителей возникает ощущение, что они подглядывают в замочную скважину на сцене. Пронзительная будет постановка. В своём театре я хочу, чтобы мы предлагали спектакли для разной публики: и для бабушек, и студентов-хипстеров, и заядлых театралов. Но нужна постановка, которая объединит всех. Надеюсь, что «Змея золотая» как раз станет таким спектаклем.