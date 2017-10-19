Герой «Салюта-7»: «Я строил дорогу Ивдель – Обь»

Июнь 1985 года. Командир корабля Владимир Джанибеков (слева) и бортинженер Виктор Савиных во время тренировок перед полётом на «Салют-7». Фото: Александр Моклецов / РИА НОВОСТИ

«Мы молча сидели в своих креслах, а солёный пот стекал по разгорячённым лицам. Это была победа! Пусть ещё не полная, но уже победа», – вот так довольно просто космонавт Виктор Савиных описывал в своих мемуарах 8 июня 1985 года, когда он и Владимир Джанибеков осуществили стыковку с неуправляемой орбитальной станцией «Салют-7». Это произошло впервые в богатой истории советской космонавтики. Им ещё предстоит пройти через все трудности, чтобы вернуть «мёртвую» и замёрзшую станцию к жизни. Эта история вошла в сюжет фильма «Салют-7» (реж. Клим Шипенко), который вышел в широкий прокат.

Вот так это часто бывает. Теперь про эту историю знают едва ли не все, и кажется, что знали всегда. Теперь, после выхода фильма, можно бесконечно сравнивать киноисторию с реальной и искать нестыковки. События 32-летней давности оживают на глазах. Подвиги советских космонавтов, безусловно, были (и будут) живы всегда, но вспоминают о них нечасто. Вот и я, если честно, об истории «Салюта-7» слышал, но в детали не вникал. Спасли вроде станцию, все живы-здоровы остались. А после просмотра в обсуждениях обнаружилось – тут вымысел, там приукрасили… Вот и возник повод разобраться, перечитать и перепроверить – что было, чего не было. Так и выяснилась интересная деталь – уральский след Виктора Савиных. Оказывается, что дважды Герой Советского Союза в 60-х ударно трудился на Свердловской железной дороге. Правда? Об это мы решили спросить у самого героя. Итак, «ОГ» представляет эксклюзивное интервью с Виктором САВИНЫХ.

...В свои 77 лет у Виктора Петровича крайне насыщенная жизнь. Он президент Московского государственного университета геодезии и картографии, член экспертного совета Национальной премии «Хрустальный компас», депутат, профессор, главный редактор журнала «Российский космос». Недавно он смотрел фильм вместе с Президентом России Владимиром Путиным, потом представлял в нескольких городах, а параллельно с этим – работа, работа, работа. Вот и мой утренний звонок уже застаёт его на рабочем месте, прерывая важный разговор на слове «субсидия».

– Виктор Петрович, если верить вашей биографии, то вы в Свердловской области работали с марта по октябрь 1960 года.

– Да. И не только работал, но и в армии служил. Был в Свердловской области до 1963 года – строил дорогу Ивдель – Обь.

– А как попали в область?

– Я окончил Пермский техникум железнодорожного транспорта по специальности «техник-путеец» и был направлен на Свердловскую железную дорогу в ПЧ-6, на Сортировку. Дали мне комнатку в общежитии – там же, на Сортировке. Потихоньку работал. В моём ведении было два моста и один тоннель. Проработал до октября 1960 года, а потом взяли в армию. Попал в железнодорожные войска в том же Свердловске, а затем перебросили на север области – в Ивдель. Там же я закончил службу и поступил в Московский университет геодезии и картографии.

– Суровые были в Ивделе условия?

– Конечно! Железная дорога Ивдель – Обь, которую мы строили, была первой дорогой в вечной мерзлоте. Строили её знаете кто? Солдаты и заключённые.

– Соседствовали с заключёнными?

– Не только соседствовал. Бывало так: иду впереди отряда с теодолитом, прокладываю трассу, а в подчинении у меня заключённые. Но работать с ними было нестрашно.

– В 1963 году вы уехали из области. Возвращались потом?

– Я был почётным членом этой бригады, и перед полётом в космос приезжал на субботник в деревню Палкино. Бригада моя долго существовала, а потом связь прекратилась. Кстати, я ещё приезжал в Свердловск вместе с космонавтом Василием Лазаревым. Было такое движение – «лазаревцы», и мы приезжали к школьникам с докладами, рассказами.

– Выходит, от Свердловска приятные остались воспоминания?

– Ну что за дежурные фразы?! Конечно, всё было хорошо.

– Давайте тогда поговорим про фильм «Салют-7»: вы сказали, что фильм вам не очень понравился, но он нужный.

– Очень мало снимают сейчас про космос. Мало занимаются просвещением и патриотизмом. А людей, которые знают про такие вещи, остаётся уже мало. По­этому такие фильмы, как «Салют-7» или, например, «Время первых», безусловно, нужны. В принципе-то фильм хороший, но приукрасили всё. Вышел недавно документальный фильм по «России-1» – «Салют-7. История одного подвига» – там всё более-менее правильно.

– Чего точно на станции не было?

– Пожара не было. Снег, конечно, был, но не в таком количестве, как в фильме! Иллюминаторы замёрзли, иней на окнах был. Таракана, к слову, тоже не было – сплошной вымысел.

– Вы вспомнили «Время первых» – он получился лучше?

– Нормальный фильм. Я хорошо знаю ту историю 1965 года. Всё равно же я понимаю, что фильм – это художественное произведение, и он должен быть интересен зрителям.

– Также вы отметили, что с вами не консультировались по этому фильму. То есть вам даже не предлагали посмотреть сценарий и указать на ошибки?

– У меня есть книга – «Записки с мёртвой станции». Если не прочитали – зря. Она есть в Интернете, и для понимания истории с ней нужно обязательно ознакомиться. Так вот, создатели фильма написали сценарий по этой книге и приехали ко мне. Я перечеркал у них всё, и больше они ко мне не приходили. Это всё, что я могу сказать.

Виктор Петрович на этом моменте хочет наш разговор закончить – занят. Но вдруг напоследок добавляет:

– В Свердловске у меня было много встреч. Я же президент Московского государственного университета геодезии и картографии, а раньше был его ректором, и многих ректоров уральских вузов знаю. Например, встречался и знаком со Станиславом Набойченко. Многие города меня завалили приглашениями с просьбой приехать и рассказать. Недавно вернулся из Хабаровска, где показали фильм, а я делился историями, а Екатеринбург – молчит.

– Не звали?

– И не зовут! Меня как-то, видимо, не считают своим, хотя я много времени провёл в Свердловске. Даже несколько раз был с Борисом Ельциным на торжественных собраниях, посвящённых городу. Почему не зовут – не знаю.

Досье «ОГ»: Виктор Савиных Родился 7 марта 1940 года в деревне Берёзкины Оричевского района Кировской области РСФСР.

В 1960 году окончил Пермский техникум железнодорожного транспорта, получив квалификацию «техник-путеец», в 1969 году – Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (МИИГАиК) по специальности «Оптико-электронные приборы», в 1976 году – аспирантуру МИИГАиК (заочно), в 1994 году – Дипломатическую академию МИД РФ, получив квалификацию «дипломат».

С марта по октябрь 1960 года работал на Свердловской железной дороге бригадиром бригады по ремонту искусственных сооружений 6-й дистанции службы путей.

С октября 1960 года по сентябрь 1963 года проходил срочную службу в Советской армии в железнодорожных войсках, принимал участие в строительстве магистрали Ивдель – Обь.

С декабря 1978 года по февраль 1989 года – в отряде космонавтов. Прошёл полный курс подготовки к космическим полётам на кораблях «Союз», орбитальных станциях «Салют», орбитальном комплексе «Мир».

Совершил три полёта в космос.

В ноябре 1988 года был избран ректором Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (МИИГАиК, ныне Московский государственный университет геодезии и картографии), к работе приступил в феврале 1989 года, когда был отчислен из отряда космонавтов в связи с переходом на другую работу. Занимал эту должность до мая 2007 года.

В 2008–2010 годах – член Общественной палаты РФ.

Доктор технических наук (1990).

Дважды Герой Советского Союза (1981, 1985), Герой Монгольской Народной Республики (1981), Герой Народной Республики Болгария (1988). Награждён тремя орденами Ленина (1981, 1985, 1988), орденом «За заслуги перед Отечеством» II (2000), III (1994) и IV степеней (2011), орденом «Почёта» (2005), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств.

Является лауреатом Государственной премии СССР (1989) и РФ (1996), премии Президента РФ (2002), премии Правительства РФ (2000, 2014).

Женат. Имеет дочь и трёх внуков. Космическая эпопея Виктора Савиных: – 50-й космонавт СССР и 100-й – Земли. 12 марта – 26 мая 1981 года В качестве бортинженера на корабле «Союз Т-4» и орбитальной станции «Салют-6» (командир экипажа – Владимир Ковалёнок). Миссия: стыковка с орбитальной станцией «Салют-6», встреча с экипажами двух международных экспедиций. 6 июня – 21 ноября 1985 года В качестве бортинженера на корабле «Союз Т-13» и орбитальной станции «Салют-7» (командир экипажа – Владимир Джанибеков). Миссия: восстановить контроль над потерявшей из-за сбоя питания и неверных команд из ЦУПа станцией «Салют-7». 7–17 июня 1988 года В качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-5» и орбитального комплекса «Мир» (командир экипажа – Анатолий Соловьёв). Миссия: выполнение программы экспедиции посещения. Суммарный налёт 252 суток, 17 часов, 37 минут и 50 секунд.