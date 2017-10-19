«Салют-7»: я, конечно, вернусь

Павел Деревянко (на переднем плане) и Владимир Вдовиченков начали готовиться к съёмкам за полгода. Тренировки проходили в специальном самолёте Ил-76 в Звёздном городке. Кадр из фильма «Салют-7», реж. Клим Шипенко

«Салют-7» Клима Шипенко на большом экране уже неделю. За это время его успели посмотреть в кинотеатрах более одного миллиона 200 тысяч человек. Кассовые сборы уже превышают 300 миллионов. Фильм привлекает в кинотеатры по сто тысяч человек в будни. В чём же успех нового блокбастера?

В этом году в российский прокат вышло сразу две масштабные картины про космос – «Время первых» про выход первого человека в открытый космос и «Салют-7». Конечно, невольно хочется сравнить два этих фильма, но стоит ли это делать? Разные события, разные художественные подходы. Сравнить их можно, пожалуй, только лишь в одном – в героях. Героями советского космоса стали обычные люди.

Фильм основан на реальной истории 1985 года. Советская орбитальная станция «Салют-7» перестала отвечать на сигналы, связь потеряна. Что произошло? Никто не знает. Теперь нужно совершить невозможное – состыковаться с неуправляемой станцией, чтобы она не упала на территории США. Вот она, практически классическая уловка космического триллера – невыполнимое задание и пара героев, которые летят его выполнять.

Сцена перед взлётом на «Салюте-7». В фильме очень много «документов» эпохи. Так, внутри станции висит олимпийский мишка – едва ли не самая узнаваемая плюшевая игрушка тех времён. Кадр из фильма «Салют-7», реж. Клим Шипенко

Пара этих героев – пилот Владимир Фёдоров (в жизни космонавт Владимир Джанибеков, которого играет Владимир Вдовиченков) и инженер Виктор Алёхин (космонавт Виктор Савиных, в исполнении Павла Деревянко). Фёдоров – лучший пилот Союза, отстранённый от полётов за то, что в неподходящий момент засмотрелся на таинственное свечение в космосе и чуть не погубил коллегу. Создатели фильма сознательно не стали использовать реальные фамилии, тем самым получив некую свободу, которая, наверное, сыграла с ними злую шутку – слишком далеко отошли от «оригинала», и самим участникам того полёта это не понравилось.

Но не стоит забывать, что это всё-таки кино, и в нём совсем другие законы. Гораздо важнее, что перед нами добротная космическая одиссея, с красивыми планами бесконечной Вселенной, силой духа и финальным торжеством трудной победы. И здесь совсем не обязательно показывать детальные тренировки на Земле и трогательное прощание с родными – всё произойдёт там, где темно, холодно и никто не придёт на помощь.

Вот на экране стыковка с «мёртвым» «Салютом-7», а затем самое страшное – покрывшаяся изнутри ледяной коркой станция, которую нужно во чтобы то ни стало оживить. «Вплыли – жуткая тишина, темнота и холод. Словно в мёртвом доме», – так вспоминал первый заход на станцию Виктор Савиных, а за ними вплывает камера оператора Сергея Астахова, когда-то снявшего лучшие фильмы свердловчанина Алексея Балабанова.

Так в чём же главная уловка? В неподдельной честности всего увиденного. Перед нами два космонавта, которые похожи на людей, а не на небожителей. Они не имеют ничего общего с чиновниками с Земли, которых волнует лишь холодная война – и при каждой проблеме они предлагают просто взорвать станцию ракетой. Тут нет пафоса и громких речей, а всё предельно просто – убрать на станции растаявший снег, потеплее одеться, не простудиться и… выпить боевые 100 грамм водки, тайно пронесённые в космос. Они не чувствуют, что делают что-то героическое, а это, пожалуй, самое главное.

Кроме того, создателям удалось держать зрителя в напряжении все два часа. Ну знаешь же, что всё будет хорошо – а страшно. А какое лучшее лекарство от страха? Шутка. Таких простых прибауток создатели, кажется, вставили в фильм довольно много, а в самый, наверное, напряжённый момент, между жизнью и смертью, вдруг заиграл на ожившей станции магнитофон, а там Алла Пугачёва и «Арлекино». И вот уже смеёшься сквозь проступившие слёзы.

«Салют-7», безусловно, важный фильм. Тут каждый вынесет своё. Кто героизм и подвиг, кто углядит персонажей как винтиков советской космической системы, а кто ещё раз поймёт, что космос – это страшно. «Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах. Я, конечно, спою», – поёт Владимир Высоцкий, когда стартуют финальные титры. Вот и человек будет, конечно, возвращаться в космос. Что бы там ни было.