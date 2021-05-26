Свердловский политик из аппарата губернатора получил награду за книгу для детей

Несмотря на работу в политической сфере, Вадим Дубичев старается находить время на написание книг. Фото: Алексей Кунилов

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев стал лауреатом Международного фестиваля детской литературы имени Агнии Барто. Его книгу "Приключения Зайца Пуса" признали лучшей в номинации "Детская литература".

Вадим Дубичев узнал о победе постфактум. На фестивале его книгу представил кто-то из московской организации Союза писателей России, в которой он состоит.

Сюжет книги пришёл автору ещё в 1992 году. Главный герой - заяц, сладкоежка и невежа, вечно попадающий впросак и полагающий, что все на свете его недостаточно обожают. Произведение вышло в 1995 году и уже трижды переиздавалось.

"Тексты всегда сами приходят ко мне - с готовым сюжетом, героями, диалогами, а мне остаётся только успеть это схватить и записать. Иногда сам удивляюсь: откуда, неужели это я пишу?", - цитирует Вадима Дубичева "Российская газета".

В политике Вадим Дубичев работает более 20-ти лет. В разное время занимал должность советника губернатора, руководил департаментом информполитики Свердловской области, в 2013 году Евгений Куйвашев назначил его на пост первого замруководителя администрации губернатора.

Несмотря на серьёзную загруженность, он находил время писать книги. Политик выпустил романы "Рябиновая революция" и "Разбитый вдребезги звонок", три учебника по политологии и книгу "Родительный и дательный. Беседы с Павлом Крашенинниковым". Сейчас пишет новый роман.

"Пишу урывками. И роман "Плотники по выходным", которым занят сейчас, займёт год-два", – рассказал Вадим Дубичев.

Ранее "Областная газета" сообщала, в феврале его наградили знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Напомним, накануне Свердловская библиотека для детей и молодёжи им. В. Крапивина выдвинула двух свердловчанок – художника-иллюстратора Евгению Стерлигову и писателя Светлану Лаврову – на международную премию Астрид Линдгрен. Её призовой фонд равняется Нобелевской премии.