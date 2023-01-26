День рождения Бажова отпразднуют широко

Фото: Александр Исаков

27 января - день рождения Павла БАЖОВА. При поддержке Фонда "БАЖОВ" в Свердловской области подготовили обширную программу - показы, выставки, встречи.

27 января – 144 года со дня рождения уральского писателя и автора известных и всеми любимых сказов. Мероприятия в это день начнутся в Сысерти, где утром состоится возложение цветов на могилы родителей Бажова на Петропавловском кладбище.

– А еще дети из Сысерти зачитают главы книги «Письма дочери», из воспоминаний Ариадны Бажовой. Думаю, это будет уместно, – рассказал учредитель и директор благотворительного фонда «БАЖОВ» Сергей Полыганов. – Далее мы посетим и возложим цветы к памятнику в центре Сысерти, поблагодарим жителей, которые принимали участие в наших мероприятиях, и подарим памятные призы.

Традиционно в этот день будут возложены цветы, конечно, и на могилу писателя на Ивановском кладбище (начало – в 11.00). Организаторы отмечают, что определенное время не так важно, главное – вспомнить в этот день Павла Бажова.

В полдень в Свердловской областной межнациональной библиотеке начнется большая акция – «За сказом сказ». Так, произведения Павла Бажова прочитают на башкирском, казахском, киргизском. Вообще, книги писателя изданы более чем на ста языках мира. Планируется, что участие примут представители дипкорпуса и министерства международных и внешнеэкономических связей области.

В 16.30 в Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих пройдут брайлевские чтения по теме «Павел Петрович Бажов – педагог и наставник». Участники инклюзивной студии громкого чтения «Театр слова» представят сказ «Живинка в деле».

– Наша задача сделать так, чтобы книги Бажова были доступны всем, в каждой семье. И мы занимаемся в том числе и тем, что издаем его произведения шрифтом Брайля, – добавил Сергей Полыганов.

В Екатеринбурге в Доме кино также состоится показ фильма (в 14.00) Андрея Кима «Ящерка вернется», в основе которого сказы Бажова. После режиссер ответит на вопросы собравшихся. Картину впервые представят полностью. В 17.30 там же свою работу «Золотой полоз» покажет режиссер, оператор, председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец.

Стоит обратить внимание на полевской музей «Малахитовая шкатулка», где состоится открытие выставки работ художников Германа Метелева и Вячеслава Назарука на тему сказов Бажова, а также презентация интерактивного экспоната «Венец Хозяйки Медной горы», при участии минкультуры Свердловской области, Фонда Синара и Свердловского областного краеведческого музея.

Этот объект выполнен с использованием 3D-технологий. Автором стала художница Алёна Абрамова. Она использовала не только современные компьютерные технологии, но и вышивку, чеканку, инкрустацию, золочение. Инсталляция напоминает профиль уральских гор. За счет использования технологии 3D-моделирования экспонат буквально «оживет» на глазах.

Напомним также, что к Екатеринбурге и Сысерти с 24 по 29 января проходят традиционные Бажовские дни.