В Росгосцирке сменится гендиректор

Владимир Шемякин был выбран главой Росгосцирка в сентябре прошлого года. Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Глава Росгосцирка Владимир Шемякин уходит в отставку. Конкурс на вакантную должность объявят до конца 2020 года.

Владимир Шемякин покидает пост гендиректора учреждения по собственному желанию. Исполнять обязанности будет советник главы Росгосцирка Сергей Беляков.

"Минкультуры России планирует до конца декабря 2020 года объявить конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Росгосцирка. Очный этап конкурса пройдет в феврале 2021 года", - приводит ТАСС слова пресс-службы Минкультуры РФ.

Напомним, что Владимир Шемякин был избран главой Росгосцирка в сентябре прошлого года. До этого он исполнял обязанности генерального директора учреждения.

Добавим, что советником гендиректора Росгосцирка является экс-директор Екатеринбургского цирка, народный артист России Анатолий Марчевский.