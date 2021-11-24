Екатеринбургский цирк реконструируют за три года

По своим акустическим характеристикам – это один из лучших цирков в Европе. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбургский цирк имени В. И. Филатова планируется реконструировать за три года, к концу 2024 года. Здание, которое было открыто более сорока лет назад, нуждается в обновлении.

Об этом написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Instagram. Он отметил, что здание цирка – одна из визитных карточек города.

"Ажурный декоративный купол видно практически из любой его точки. Специалисты говорят, что по своим акустическим характеристикам – это один из лучших цирков в Европе. На арене цирка выступают лучшие артисты России и мира. Здесь можно проводить самые сложные акробатические постановки, а интерьер здания отделан уральским камнем", – говорится в посте. По словам Марата Хуснуллина, за проведение реконструкции цирка в Екатеринбурге отвечает Единый заказчик.

Добавим, по данным пресс-службы цирка, выступления всё ещё продолжаются. Конечное запланировано на 5 декабря.

Ранее "Областная газета" сообщала о планах Екатеринбургского цирка уйти на капремонт в 2022 году. По оценкам директора учреждения Тамары Бортниковой, ремонт должен был занять два года. Тогда же стоимость реконструкции здания оценивалась в 2 млрд 458 млн рублей.

В сентябре, когда был объявлен конкурс, максимальная начальная цена контракта на проведение работ составила 2 млрд 250 млн рублей. Готовность взяться за ремонт за эти деньги изъявила компания "Равелин". Аналогичная цена была предложена и ООО "Артстройтехнология", однако эта компания по результатам конкурса заняла второе место.

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