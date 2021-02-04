Предстоит перевезти около 16 000 экспонатов: в Екатеринбурге показали реставрационно-хранительский корпус «Эрмитаж-Урала»

Часть экспонатов уже привезли в новое хранилище. Но основная работа ещё впереди. Фото: Павел Ворожцов

Одну их важнейших частей Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» – Реставрационно-хранительский корпус – вчера представили в Екатеринбурге. В здании разместится фондохранилище Екатеринбургского музея изобразительных искусств, реставрационные мастерские, помещения для «акклиматизации» картин, научная библиотека. Корреспонденты «Облгазеты» побывали в святая святых музея, корпусе, который будет скрыт от глаз посетителей.

Реставрационно-хранительский корпус затесался во дворах, по адресу: Вайнера, 16. Если не знаешь – не найдёшь. Он ловко спрятался от посторонних глаз между модными ресторанами и дворами пятиэтажных «сталинок». А это самый центр города, откуда рукой подать до будущего главного здания – самого Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11.

– Это не случайно так, – рассказывает директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. – Это упрощает логистику, потому что «хребет» музея должен находиться в самом центре. Здесь будет вся наша коллекция, мастерские, подразделения хранения. Это очень важный объект.

Переезд уже начался. Здесь будет храниться графика. Фото: Павел Ворожцов

Любой, кто хоть раз сталкивался с подобной темой, поймёт, что хранение предметов живописи, особенно созданных пару веков назад, вещь важная и весьма непростая. Здесь, без преувеличения, нужно учесть огромное количество факторов: температуру, влажность, попадание ультрафиолета, отсутствие пыли и так далее. Такие, к примеру, детали: тушить картины, не дай бог в случае пожара, водой нельзя – только смесью газов. А под каждой батареей – датчик утечки воды. В новом здании всё это есть.

– Оборудование реставрационно-хранительского корпуса вышло даже дороже (около 50 млн. рублей. – Прим. «ОГ».), чем его строительство, – добавляет Никита Корытин.

Всего в трёхэтажном здании 15 мастерских. Для каждого вида искусства, будь то масляная живопись или графика, – своё хранилище и место для реставрационных работ. Более того, даже архитектура здания подстроена под специфику хранения.

В реставрационно-хранительском корпусе – 15 мастерских. Фото: Павел Ворожцов

– На северной стороне, где окна, на этой части – мастерские. Там равномерный дневной свет. На другой части – фонды, где нужно закрыться от света. Здание спроектировано и построено под нашу коллекцию, под наши задачи и нужды. Проектировщик это учитывал. Реально строилось оно полтора года, сейчас идёт ещё процесс пусконаладочных работ. Он займёт пару месяцев. Ещё несколько месяцев уйдёт на переезд. Всего предстоит перевезти около 16 000 экспонатов, – говорит Никита Николаевич.

Переезд, впрочем, уже начался. Часть картин уже обрела новый дом. Перевезены библиотека, некоторые экспонаты декоративно-прикладного искусства. Остальное хранится в здании на Вайнера. Реставрационные мастерские уже оборудованы и готовы к работе.

– Такие хранилища и мастерские есть в Москве, Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. В центральных музеях. Но в регионах такого нет, – пояснил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. – Надо понимать, что мы храним невосполнимое, но материальное наследие. И мы не можем допустить, чтобы с нашими произведениями что-то произошло. Это вынужденная гиперосторожность. Большинство региональных музеев, 95 процентов, не имеют подобных пространств. Это первое хранилище с реставрационными возможностями на Урале.

Реставрационно-хранительский корпус должен открыться вместе с Эрмитажем-Уралом. Но когда откроется второй… Этот вопрос, заданный Никите Корытину, остался без прямого ответа. Не секрет, что финиш у Культурно-просветительского центра – не самый простой. Он должен был открыться осенью 2020 года, но пандемия внесла коррективы (в том числе, кстати, пришлось заметно сократить средства на покупку реставрационного оборудования и импортные образцы заменить на отечественные). Затем же появилась информация, что Центр должен открыться весной, но из вчерашнего разговора стало понятно, что это произойдёт уже ближе к осени.

Картины обретают новый дом. Фото: Павел Ворожцов

Библиотека уже переехала. Кстати, туда будут пускать студентов и искусствоведов. В мастерские и хранилище будет разрешён доступ только работникам музея. Фото: Павел Ворожцов

Реставрационно-хранительский корпус расположился рядом с будущим центром «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №20 от 05.02.2021.