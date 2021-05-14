Фёдор Конюхов посетил свою выставку в Екатеринбурге. Фото

Фёдор Конюхов сегодня посетил свою выставку «Путешествие длиною в жизнь», которая открылась в Екатеринбурге в конце прошлой недели. Одним из первых гостей, кому провёл экскурсию Фёдор Филиппович, стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, что в выставочных залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (по адресу ул. Воеводина, 5) представлено более 40 картин Фёдора Конюхова. От камерных, созданных ещё в 1970-е годы, до самых масштабных, написанных совсем недавно – в 2020–2021 годах. Фёдор работает в разных направлениях – гости выставки познакомились и с его графикой, и с живописью, и даже со скульптурой.
– Сегодня Фёдор Филиппович раскрывается перед нами не только как отважный путешественник и исследователь, но и как человек искусства, – отметил глава региона Евгений Куйвашев. – И я уверен, что работы Фёдора Филипповича заставят задуматься, как минимум. И обязательно будет вдохновлять на хорошие дела и поступки. Рекомендую всем посетить эту выставку.
Стоит добавить, что часть работ создана Фёдором Конюховым по эскизам, над которыми он работал во время своих одиночных кругосветных плаваний и научно-исследовательских экспедиций. Посетить экспозицию можно до 13 июня.
Подробнее о выставке здесь. Эксклюзивное интервью с Фёдором Конюховым читайте в ближайших номерах "ОГ".
Выставка стала возможной благодаря поддержке компании СКБ Контур. Сотрудничество федерального ИТ-разработчика и Фёдора Конюхова началось еще в 2018 году, когда путешественник готовился к первому этапу кругосветного путешествия на вёсельной лодке. Стартовав 6 декабря 2018 года из новозеландского порта Данидин, Фёдор Конюхов пересек Южный океан и достиг пролива Дрейка. За 154 дня он преодолел расстояние в 11 525 километров или 6 400 морских миль и установил несколько мировых рекордов.
Также СКБ Контур поддерживает подготовку Фёдора Филипповича к переходу через Тихий океан на катамаране NOVA на солнечной энергии.