Фёдор Конюхов посетил свою выставку в Екатеринбурге. Фото

Фото: Павел Ворожцов

Фёдор Конюхов сегодня посетил свою выставку «Путешествие длиною в жизнь», которая открылась в Екатеринбурге в конце прошлой недели. Одним из первых гостей, кому провёл экскурсию Фёдор Филиппович, стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что в выставочных залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (по адресу ул. Воеводина, 5) представлено более 40 картин Фёдора Конюхова. От камерных, созданных ещё в 1970-е годы, до самых масштабных, написанных совсем недавно – в 2020–2021 годах. Фёдор работает в разных направлениях – гости выставки познакомились и с его графикой, и с живописью, и даже со скульптурой.

– Сегодня Фёдор Филиппович раскрывается перед нами не только как отважный путешественник и исследователь, но и как человек искусства, – отметил глава региона Евгений Куйвашев. – И я уверен, что работы Фёдора Филипповича заставят задуматься, как минимум. И обязательно будет вдохновлять на хорошие дела и поступки. Рекомендую всем посетить эту выставку.

Стоит добавить, что часть работ создана Фёдором Конюховым по эскизам, над которыми он работал во время своих одиночных кругосветных плаваний и научно-исследовательских экспедиций. Посетить экспозицию можно до 13 июня.

Подробнее о выставке здесь. Эксклюзивное интервью с Фёдором Конюховым читайте в ближайших номерах "ОГ".

Фёдор Филиппович и коллекционер Юрий Рязанов, в собрании которого и находятся все представленные на выставки картины. Фото: Павел Ворожцов

Фёдор Конюхов и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов