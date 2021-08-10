Умер создатель Ирбитского государственного музея ИЗО Валерий Карпов

Валерий Карпов работал в музее с момента его основания. Фото: Алексей Кунилов

Ушёл из жизни создатель Ирбитского государственного музея изобразительного искусства Валерий Карпов. Ему было 72 года.

Об этом сообщил научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Сергей Скобов.

"Скончался Валерий Карпов - создатель Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. Валерий Андреевич был, пожалуй, самым безумным музейщиком Урала, готовым на всё - ради создания музеев и спасения художественного наследия. Им восхищались, его боялись, его не любили, им были очарованы, он был неудобен и прекрасен своими безумными идеями...", - рассказал у себя в Facebook Скобов.

Эту информацию подтвердил и директор екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин.

"Это огромная утрата для нашего небольшого сообщества. Это самый яркий пример того, как эрудиция, харизма и смелость могут пробить любые стены. И построить новые. Человек, создавший уникальный музейный комплекс, сформировавший как его коллекцию, так и всю его инфраструктуру и благодаря этому вновь поместивший Ирбит на карту России", - написал в Facebook Корытин.

Валерий Карпов родился 22 мая 1949 года в городе Швейдница, Польской Народной Республики. Возглавлял Ирбитский музей ИЗО с момента его основания, с 1972 года. С его именем связывают находки подлинников Питера Рубенса - в 2012 году в Ирбитском музее искусств нашли оригинал полотна Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой". В 2019 году история повторилась с картиной "Положение во гроб". Ранее, в 1976 году эти произведения были подарены Эрмитажем как копии с оригиналов.

В 2019 году Валерий Карпов получил премию губернатора Свердловской области. Ирбитский музей ИЗО стал первым в России, кому на постоянное хранение были переданы гравюрные шедевры из Музея имени Пушкина. "Областная газета" поговорила с Валерием Андреевичем перед его 70-летием. Он рассказал о своей жизни и других открытых им подлинниках.

Правительство Свердловской области выразило соболезнования друзьям, родным и коллегам Валерия Карпова.