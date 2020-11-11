Дмитрий Геллер выиграл Гран-при Большого фестиваля мультфильмов

Кадр из фильма "Хозяйка Медной горы". Официальная заставка БМФ

В Москве подвели итоги Большого фестиваля мультфильмов (БФМ). Впервые за 14-летнюю историю смотра оргкомитет решил провести именно конкурс, поскольку в адрес фестиваля было прислано рекордное количество заявок как из России, так и других стран. В итоге за победу в разных номинациях боролись 186 анимационных работ. И первым обладателем Гран-при БФМ стал Дмитрий Геллер с короткометражным фильмом «Хозяйка Медной горы».

С ним же Дмитрий Геллер в 2020-м году уже победил на Суздальском фестивале анимации и номинирован на «Нику» (награждение из-за пандемии перенесли на 2021 год).

Выбор темы для Геллера неслучаен – он родился в Свердловске и первые свои работы создавал на Свердловской киностудии: «Ещё в детстве я увлекался камнями – ходил в геологический кружок Дворца пионеров. Когда вырос, продолжил путешествовать по окрестностям Свердловска в поисках сокровищ. И сами сказы Бажова очень хороши, перечитывая, я увидел то, о чём хотел бы сказать в фильме. Речь об особой горнозаводской культуре. Она сформировалась вокруг шахт и заводов, которые добывали и обрабатывали огромное количество драгоценных камней, руд…», – рассказывал «Облгазете» Дмитрий.

Интересен также жанр фильма – это мистический триллер. И уральцам остаётся ждать, когда режиссёр сможет представить картину уже в родном городе.

Кроме того, на Большом фестивале мультфильмов дипломом «За способность увидеть чудо в обыденном» награждён ещё один свердловский автор – Нина Бисярина с картиной «Рысь в городе».

Кадр из фильма "Рысь в городе". Фото: Официальная заставка БФМ

Приз за лучший студенческий фильм получила Алина Титоренко («Селезень, верёвочка и жёлудь»), специальные призы жюри «За открытие новых территорий в детском кино» – Лиза Скворцова («Уточка и кенгуру») и «За удивительное отражение ускользающего времени» – Светлана Филиппова («Ба»).

Интересно, что особого упоминания жюри «За оригинальную форму подачи и актуальность» удостоилась Полина Кампиони с картиной «Пандемия», это одна из первых фестивальных работ, в которой есть реакция на реалии нынешнего года.

В конкурсе зарубежной анимации Гран-при за лучший короткометражный фильм и за страстный взгляд на подростковые страхи в тревожной красоте изобразительного мира получила Аньес Патрон из Франции («И вот медведь»), приз за лучший студенческий фильм – целая команда из Индии: Мальвика Двиведи, Саачи Мехта, Аникет Синха, Винай Оттур, Свапнали Радже («Снова и снова»), спецпризы жюри: норвежцы Конрад Хьемли и Якоб Иринг («Потягушки»), а также Майя Гериг из Швейцарии («Усреднённое счастье»).

Приз критики (оба конкурса) по результатам рейтинга, который составили представители СМИ, кинокритики и блогеры, был присужден фильму «Прохожий» Пьетера Кудизера из Бельгии. Приз дирекции по результатам опроса команды БФМ ушёл картине «Боксбалет» россиянина Антона Дьякова. А приз зрительских симпатий по результатам голосования, которое проходило на сайте фестивале, присуждён мультфильму «Привет, бабульнимк!» Натальи Мирзоян, тоже из России.

Подробнее о картине «Хозяйка Медной горы» можно прочитать в интервью «Лучшая анимация – со свердловскими корнями».

Дмитрий ГЕЛЛЕР родился 12 октября 1970 года в Свердловске. Сейчас живёт и работает в Москве. В 1990-м начал работу в творческо-производственном объединении при Свердловской киностудии. В 1997 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (Москва). Фильмография (избранное) и награды: Известность получил в 2001 году после выхода фильма «Привет из Кисловодска». Гран-при Суздальского фестиваля анимации, приз за лучший дебют фестиваля в Анси (Франция). Лауреат премии губернатора Свердловской области. 2003-й – «Маленькая ночная симфония». Гран-при Суздальского фестиваля анимации, приз за лучший звук фестиваля «Fantoche» (Швейцария). 2008-й – «Мальчик». Гран-при фестиваля «Окно в Европу» за лучший анимационный фильм, приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за лучший анимационный фильм года. 2010-й – «Воробей, который умел держать слово». Приз за лучший фильм для детей Суздальского фестиваля анимации. 2011-й – «Я видел, как мыши кота хоронили». Гран-при Международного фестиваля в Хиросиме (Япония), приз за лучший короткометражный фильм года Национальной премии Китайской анимационной ассоциации. Лонг-лист премии «Оскар». 2014-й – «Мужчина встречает женщину». Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон», Гран-при фестиваля «Окно в Европу» за лучший анимационный фильм. 2018-й – «Рыбы, пловцы и корабли». Третий приз национальной премии «Ника» за лучший анимационный фильм.

Опубликовано в № от 12.11.2020