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Культура / Кино
8 декабря 2020, 16:50

Оливера Стоуна заинтересовала БАЭС

Как сообщил Росатом, режиссёр со своей командой будет вести на АЭС съёмки.

Как сообщил Росатом, режиссёр со своей командой будет вести на АЭС съёмки. Но всё подробности держатся в секрете. Фото: Пресс-служба Белоярской АЭС/vk.com/belnpp

Обладатель трёх «Оскаров», американский режиссёр, сценарист и писатель Оливер Стоун посетил Белоярскую атомную электростанцию. На самой БАЭС заявили об «ознакомительном характере» визита.

Известно, что Стоун прибыл накануне. 8 декабря пресс-служба атомной электростанции пояснила, что режиссёр «пройдёт с экскурсией по четвёртому энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы и зайдёт на блочный пункт управления».

В беседе с корреспондентом «Облгазеты» на БАЭС рассказали, что Оливер Стоун обошёл реактор, слушал специалистов и интересовался, как работает станция. Стоун вместе со съёмочной группой должен пробыть на БАЭС до вечера.

– Он работает с группой, но какой именно будет в итоге продукт – мы не можем сказать. Он приехал с ознакомительной целью, – добавили на станции.

По информации некоторых СМИ, Стоуна, в частности, интересует MOX-топливо (от англ. Mixed-Oxide fuel) – ядерное топливо, состоящее из смеси диоксидов урана и плутония. Эффективное использование MOX-топлива – сжигание в реакторах на быстрых нейтронах. Крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах – на Белоярской атомной электростанции.

Подтверждать этот интерес режиссёра к теме MOX-топлива в пресс-службе не стали.

– Возможно. Не можем сказать о конкретной цели, – прокомментировали информацию «Облгазете». Также не стали раскрывать количество участников съёмочной группы. Покинуть Екатеринбург Оливер Стоун должен 9 декабря.

К слову, Оливера Стоуна ждали на Урале в прошлом году на юбилейный фестиваль документального кино «Россия». По информации «Облгазеты», режиссёру отправляли приглашение, чтобы он вошёл в состав жюри. Но Стоун в итоге на «Россию» не приехал.

В 2017 году на телевидении показали четырёхсерийный документальный фильм Стоуна о Владимире Путине – «Путин». Также режиссёр брал интервью у Президента России для картины «В борьбе за Украину» (вышла в 2019-м).

74-летний Оливер Стоун снял за свою карьеру более 25 художественных и документальных фильмов. В 1979 году на «Оскаре» его наградили за лучший адаптированный сценарий к картине «Полуночный экспресс» Алана Паркера. Как лучший режиссёр он получал золотые статуэтки в 1987-м («Взвод») и в 1990-м («Рождённый четвертого июля»). Сейчас Стоун работает над документальной картиной «JFK:Destiny Betrayed», где расследуется убийство Джона Кеннеди в 1963 году.

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  • Опубликовано в №230 от 09.12.2020 
Областная газета Свердловской области
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