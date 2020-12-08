Оливера Стоуна заинтересовала БАЭС

Как сообщил Росатом, режиссёр со своей командой будет вести на АЭС съёмки. Но всё подробности держатся в секрете. Фото: Пресс-служба Белоярской АЭС/vk.com/belnpp

Обладатель трёх «Оскаров», американский режиссёр, сценарист и писатель Оливер Стоун посетил Белоярскую атомную электростанцию. На самой БАЭС заявили об «ознакомительном характере» визита.

Известно, что Стоун прибыл накануне. 8 декабря пресс-служба атомной электростанции пояснила, что режиссёр «пройдёт с экскурсией по четвёртому энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы и зайдёт на блочный пункт управления».

В беседе с корреспондентом «Облгазеты» на БАЭС рассказали, что Оливер Стоун обошёл реактор, слушал специалистов и интересовался, как работает станция. Стоун вместе со съёмочной группой должен пробыть на БАЭС до вечера.

– Он работает с группой, но какой именно будет в итоге продукт – мы не можем сказать. Он приехал с ознакомительной целью, – добавили на станции.

По информации некоторых СМИ, Стоуна, в частности, интересует MOX-топливо (от англ. Mixed-Oxide fuel) – ядерное топливо, состоящее из смеси диоксидов урана и плутония. Эффективное использование MOX-топлива – сжигание в реакторах на быстрых нейтронах. Крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах – на Белоярской атомной электростанции.

Подтверждать этот интерес режиссёра к теме MOX-топлива в пресс-службе не стали.

– Возможно. Не можем сказать о конкретной цели, – прокомментировали информацию «Облгазете». Также не стали раскрывать количество участников съёмочной группы. Покинуть Екатеринбург Оливер Стоун должен 9 декабря.

К слову, Оливера Стоуна ждали на Урале в прошлом году на юбилейный фестиваль документального кино «Россия». По информации «Облгазеты», режиссёру отправляли приглашение, чтобы он вошёл в состав жюри. Но Стоун в итоге на «Россию» не приехал.

В 2017 году на телевидении показали четырёхсерийный документальный фильм Стоуна о Владимире Путине – «Путин». Также режиссёр брал интервью у Президента России для картины «В борьбе за Украину» (вышла в 2019-м).

74-летний Оливер Стоун снял за свою карьеру более 25 художественных и документальных фильмов. В 1979 году на «Оскаре» его наградили за лучший адаптированный сценарий к картине «Полуночный экспресс» Алана Паркера. Как лучший режиссёр он получал золотые статуэтки в 1987-м («Взвод») и в 1990-м («Рождённый четвертого июля»). Сейчас Стоун работает над документальной картиной «JFK:Destiny Betrayed», где расследуется убийство Джона Кеннеди в 1963 году.

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