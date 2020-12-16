Приз фестиваля «Окно в Европу» за анимацию достался «Хозяйке Медной горы»

Работа Дмитрия Геллера в этом году уже удостоилась Гран-при самого престижного национального фестиваля анимации – Суздальского Фото: Кадр из фильма "Хозяйка Медной горы"/oknofest.com

Один из крупнейших фестивалей отечественного кино – «Окно в Европу» – подвёл итоги XXVIII смотра. Главный приз конкурса игрового кино получила якутская картина «Чёрный снег» Степана Бурнашева. Лучшим неигровым фильмом признали «Верните мои руки» Константина Селина, а свердловский режиссёр-мультипликатор Дмитрий Геллер был удостоен основной награды в анимационном конкурсе.

Фильм «Чёрный снег» рассказывает историю Гоши-дальнобойщика, снабжающего товарами северные участки Якутии, а заодно спаивающего местных некачественным алкоголем. Однажды после очередного обмена водки на мясо, он застревает по дороге в город, где на сотни километров – ни одной живой души.

Лучшая неигровая картина – «Верните мои руки» Константина Селина – повествует о сибирском микрохирурге Вадиме Кеосьяне и его невероятно сложной (как физически, так и психологически) работе: уже двадцать лет он возвращает пациентам потерянные кисти рук и пальцы.

Дмитрий Геллер, получивший главный приз конкурса анимации, когда-то свой творческий путь начинал на Свердловской киностудии. «Хозяйка Медной горы», как рассказывал «ОГ» сам режиссёр, не экранизация в прямом смысле. «Это скорее личное высказывание, наше отношение к этому тексту – моё и сценариста – моего брата Владимира Геллера. Мы почувствовали, что в этом материале можно рассказать, как мы относимся к Уралу, Свердловску и к людям, здесь живущим».

XXVIII «Окно в Европу» по понятным причинам перенесли с августа на декабрь. Кстати, самый первый Выборгский фестиваль проходил в 1993 году именно в декабре.

Полный список победителей можно посмотреть на oblgazeta.ru.

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