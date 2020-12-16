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Культура / Кино
16 декабря 2020, 15:05

Приз фестиваля «Окно в Европу» за анимацию достался «Хозяйке Медной горы»

«Хозяйка Медной горы», режиссёр Дмитрий Геллер.

Работа Дмитрия Геллера в этом году уже удостоилась Гран-при самого престижного национального фестиваля анимации – Суздальского Фото: Кадр из фильма "Хозяйка Медной горы"/oknofest.com

Один из крупнейших фестивалей отечественного кино – «Окно в Европу» – подвёл итоги XXVIII смотра. Главный приз конкурса игрового кино получила якутская картина «Чёрный снег» Степана Бурнашева. Лучшим неигровым фильмом признали «Верните мои руки» Константина Селина, а свердловский режиссёр-мультипликатор Дмитрий Геллер был удостоен основной награды в анимационном конкурсе.

Фильм «Чёрный снег» рассказывает историю Гоши-дальнобойщика, снабжающего товарами северные участки Якутии, а заодно спаивающего местных некачественным алкоголем. Однажды после очередного обмена водки на мясо, он застревает по дороге в город, где на сотни километров – ни одной живой души.

Лучшая неигровая картина – «Верните мои руки» Константина Селина – повествует о сибирском микрохирурге Вадиме Кеосьяне и его невероятно сложной (как физически, так и психологически) работе: уже двадцать лет он возвращает пациентам потерянные кисти рук и пальцы.

Дмитрий Геллер, получивший главный приз конкурса анимации, когда-то свой творческий путь начинал на Свердловской киностудии. «Хозяйка Медной горы», как рассказывал «ОГ» сам режиссёр, не экранизация в прямом смысле. «Это скорее личное высказывание, наше отношение к этому тексту – моё и сценариста – моего брата Владимира Геллера. Мы почувствовали, что в этом материале можно рассказать, как мы относимся к Уралу, Свердловску и к людям, здесь живущим».

XXVIII «Окно в Европу» по понятным причинам перенесли с августа на декабрь. Кстати, самый первый Выборгский фестиваль проходил в 1993 году именно в декабре.

Полный список победителей можно посмотреть на oblgazeta.ru.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Итоги XXVIII фестиваля российского кино «Окно в Европу»

КОНКУРС АНИМАЦИОННОГО КИНО

Главный приз – «Хозяйка Медной горы», режиссёр Дмитрий Геллер.

Специальный приз – фильму «Ба», режиссёр Светлана Филиппова – «За художественное воплощение семейной истории».

Дипломы:

Фильму «Уточка и кенгуру», режиссёр Елизавета Скворцова – «За чувственность».

Фильму «Начало света», режиссёр Анастасия Мелихова – «За игру света и тени».

КОНКУРС НЕИГРОВОГО КИНО.

Главный приз – «Верните мои руки», режиссёр Константин Селин.

Специальный приз – «Презумпция виновности», режиссёр Дмитрий Степанов.

Дипломы:

Фильму «Das ist жизнь», режиссёр Алиса Кучинская – «За рассказ о человеке, который не побоялся…».

Фильму «Потерянный плацкарт Сергея Скворцова», режиссёр Сергей Ландо – «За сохранение цеховых традиций кинодокументалистики».

КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО

Главный приз – «Чёрный снег (Хара Хаар)», режиссёр Степан Бурнашев.

Специальный приз жюри – фильму «Распутье», режиссёр Георгий Лялин – «За пронзительность и смелость».

Специальный приз жюри - фильму «Неадекватные люди 2», режиссёр Роман Каримов – «За узор человеческих отношений».

Специальный приз жюри – фильму «Зови меня Дрозд», режиссёр Павел Мирзоев – «За свет и искренность».

Дипломы:

Фильму «Сентенция», режиссёр Дмитрий Рудаков – «За поэтику свободы».

Фильму «Триггер», режиссёр Павел Ганин – «За искусство эксперимента».

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России – режиссёру-дебютанту фильма «Распутье» Георгию Лялину.

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России – «За расширение и усложнение авторской вселенной» режиссёру фильма «Папье-маше» Виталию Суслину.

Приз гильдии продюсеров России – «За лучшую продюсерскую работу» – Степану Бурнашеву за фильм «Чёрный снег (Хара Хаар)».

Приз им. Саввы Кулиша – «За творческий поиск» – режиссёру Михаилу Горобчуку за фильм «Тени твоего детства».

Приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов России – «За сценарий» – сценаристам Роману Каримову, Яне Лебедевой за фильм «Неадекватные люди 2».

Областная газета Свердловской области

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