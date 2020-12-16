Приз фестиваля «Окно в Европу» за анимацию достался «Хозяйке Медной горы»

Один из крупнейших фестивалей отечественного кино – «Окно в Европу» – подвёл итоги XXVIII смотра. Главный приз конкурса игрового кино получила якутская картина «Чёрный снег» Степана Бурнашева. Лучшим неигровым фильмом признали «Верните мои руки» Константина Селина, а свердловский режиссёр-мультипликатор Дмитрий Геллер был удостоен основной награды в анимационном конкурсе.
Фильм «Чёрный снег» рассказывает историю Гоши-дальнобойщика, снабжающего товарами северные участки Якутии, а заодно спаивающего местных некачественным алкоголем. Однажды после очередного обмена водки на мясо, он застревает по дороге в город, где на сотни километров – ни одной живой души.
Лучшая неигровая картина – «Верните мои руки» Константина Селина – повествует о сибирском микрохирурге Вадиме Кеосьяне и его невероятно сложной (как физически, так и психологически) работе: уже двадцать лет он возвращает пациентам потерянные кисти рук и пальцы.
Дмитрий Геллер, получивший главный приз конкурса анимации, когда-то свой творческий путь начинал на Свердловской киностудии. «Хозяйка Медной горы», как рассказывал «ОГ» сам режиссёр, не экранизация в прямом смысле. «Это скорее личное высказывание, наше отношение к этому тексту – моё и сценариста – моего брата Владимира Геллера. Мы почувствовали, что в этом материале можно рассказать, как мы относимся к Уралу, Свердловску и к людям, здесь живущим».
XXVIII «Окно в Европу» по понятным причинам перенесли с августа на декабрь. Кстати, самый первый Выборгский фестиваль проходил в 1993 году именно в декабре.
Полный список победителей можно посмотреть на oblgazeta.ru.
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Итоги XXVIII фестиваля российского кино «Окно в Европу»
КОНКУРС АНИМАЦИОННОГО КИНО
Главный приз – «Хозяйка Медной горы», режиссёр Дмитрий Геллер.
Специальный приз – фильму «Ба», режиссёр Светлана Филиппова – «За художественное воплощение семейной истории».
Дипломы:
Фильму «Уточка и кенгуру», режиссёр Елизавета Скворцова – «За чувственность».
Фильму «Начало света», режиссёр Анастасия Мелихова – «За игру света и тени».
КОНКУРС НЕИГРОВОГО КИНО.
Главный приз – «Верните мои руки», режиссёр Константин Селин.
Специальный приз – «Презумпция виновности», режиссёр Дмитрий Степанов.
Дипломы:
Фильму «Das ist жизнь», режиссёр Алиса Кучинская – «За рассказ о человеке, который не побоялся…».
Фильму «Потерянный плацкарт Сергея Скворцова», режиссёр Сергей Ландо – «За сохранение цеховых традиций кинодокументалистики».
КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО
Главный приз – «Чёрный снег (Хара Хаар)», режиссёр Степан Бурнашев.
Специальный приз жюри – фильму «Распутье», режиссёр Георгий Лялин – «За пронзительность и смелость».
Специальный приз жюри - фильму «Неадекватные люди 2», режиссёр Роман Каримов – «За узор человеческих отношений».
Специальный приз жюри – фильму «Зови меня Дрозд», режиссёр Павел Мирзоев – «За свет и искренность».
Дипломы:
Фильму «Сентенция», режиссёр Дмитрий Рудаков – «За поэтику свободы».
Фильму «Триггер», режиссёр Павел Ганин – «За искусство эксперимента».
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России – режиссёру-дебютанту фильма «Распутье» Георгию Лялину.
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России – «За расширение и усложнение авторской вселенной» режиссёру фильма «Папье-маше» Виталию Суслину.
Приз гильдии продюсеров России – «За лучшую продюсерскую работу» – Степану Бурнашеву за фильм «Чёрный снег (Хара Хаар)».
Приз им. Саввы Кулиша – «За творческий поиск» – режиссёру Михаилу Горобчуку за фильм «Тени твоего детства».
Приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов России – «За сценарий» – сценаристам Роману Каримову, Яне Лебедевой за фильм «Неадекватные люди 2».