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Культура / Кино
29 января 2021, 07:29

Василий Лановой скончался, заразившись коронавирусом

Василий Лановой

Василий Лановой несколько раз выступал в Екатеринбурге. В апреле 2017 года он представлял моноспектакль на тему Великой Отечественной войны. Фото: Павел Ворожцов

Умер Народный артист СССР Василий Лановой в возрасте 87 лет. В начале января стало известно, что он и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом.

Известно, что накануне состояние Василия Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию. Ночью в теате имени Вахтангова сообщили, что он скончался 28 января.

"Он до последнего оставался в строю – ещё в декабре зрительный зал, как всегда, стоя рукоплескал после спектаклей "Посвящение Еве" и "Последние луны". И даже когда пришло известие о его болезни, то не было сомнений – он обязательно поправится, он выберется, он сможет… Он мечтал о роли старого князя Болконского в "Войне и мире" у Римаса Туминаса к 100—летию театра. Жизнь распорядилась иначе…", - говорится в сообщении театра.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В Театре им. Е. Вахтангова служит с 1957 года. Снимался в фильмах "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Павел Корчагин", "Полосатый рейс". Василий Лановой - Герой Труда РФ, лауреат множества премий, включая Ленинскую.

Он несколько раз выступал в Екатеринбурге и в других свердловских городах, в том числе в Верхотурье. В апреле 2017 года он представлял в столице Урала моноспектакль на тему Великой Отечественной войны. Публикуем памятные фото.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Областная газета Свердловской области

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