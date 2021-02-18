Фестиваль «Россия» вошёл в число 45 смотров, которые поддержит Минкульт РФ

У фестивалей Свердловской области есть значительное преимущество перед многими форумами - всегда полные залы. Фото: Галина Соловьёва

Заседание обновлённого состава Кинофестивального совета при Министерстве культуры РФ представило фестивали, которые в 2021 году будут профинансированы ведомством. Всего в списке 45 смотров, ещё четыре мероприятия будут поддержаны отдельно.

Министр культуры России Ольга Любимова находится на этом посту уже год, и за это время она попыталась навести порядок в сферах, которые вызывали вопросы. В частности, почти полностью был обновлён Кинофестивальный совет, он-то и должен оценивать значимость заявленных на финансирование фестивалей.

И на 2021 год, по словам председателя совета, директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светланы Максимченко, для рассмотрения было прислано 105 заявок, что заметно больше, чем в прошлые годы. Отдельной строкой Министерство культуры поддержит один из самых авторитетных фестивалей анимации – Суздальский, Московский международный кинофестиваль, фестиваль дебютов в Ханты-Мансийском округе и Международный православный Сретенский кинофестиваль.

Что касается списка из 45 фестивалей, отобранных советом, то тут есть как и очень известные смотры – «Кинотавр», «Окно в Европу», «Золотой Витязь», «Флаэртиана» и другие, так и более локальные события с довольно необычными концепциями и названиями – к примеру, международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

Среди смотров, проводящихся на территории Свердловской области, поддержка будет оказана 32-му Открытому фестивалю документального кино «Россия». Уже несколько лет подряд на этот форум средства выделяются Фондом президентских грантов с условием софинансирования, которое обеспечивает как раз Минкультуры РФ. Из первого источника «России» в 2020 году перечислили 5 млн рублей и ещё 4,5 млн рублей из второго.

В последнее время в нашем регионе проводится два крупных феста – это уже упомянутая «Россия» и Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Последнего в списке Кинофестивального совета не оказалось, что объяснимо – он поддерживается Фондом президентских грантов (8 млн руб. в 2020-м) совместно с региональным минкультом (3 млн руб. в 2020-м). Однако со следующего года оба наши фестиваля (а может, и ещё какие-то) могут попытать счастья в федеральном ведомстве, поскольку Ольга Любимова заявила о необходимости максимально прозрачного конкурса среди смотров – а именно о питчинге, то есть очной форме защиты.

Как пояснила глава Минкультуры, делается это для того, чтобы в стране появилась настоящая фестивальная карта, чтобы львиная доля смотров не замыкалась только на столице, а расширялась в масштабах всей страны, но при этом уровень и актуальность этих мероприятий не вызывали сомнений.