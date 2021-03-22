В Минкульте заявили о смене руководства Свердловской киностудии

Министерство культуры начинает перезапуск Свердловской киностудии, а новое руководство учреждения будет назначено в ближайшие несколько недель. Фото: Алексей Кунилов

Во время одной из дискуссий на Суздальском фестивале анимации руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко сообщила, что ведомство начинает перезапуск Свердловской киностудии, а новое руководство учреждения будет назначено в ближайшие несколько недель.

Первый раз о переменах на Свердловской киностудии заговорили в конце января этого года. Тогда министр культуры Ольга Любимова на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым отметила, что учреждению удалось сохранить имущественный комплекс, однако ведомство «не удовлетворено качеством производимого контента».

Вопросы к контенту назрели давно, вот только действий от государства всё не исходило. Михаил Чурбанов возглавляет Свердловскую киностудию на протяжении 18 лет – с 2003 года. Так вот с 2004-го наша киностудия в основном занималась только сопродюсированием – на деле предоставляла в аренду павильоны и оборудование. И лишь под одним фильмом из восемнадцати на сайте киностудии стоит пометка «Производство» – это «Буран», съёмки которого завершились в 2020-м.

Светлана Максимченко также рассказала, что на базе Свердловской киностудии планируется создать творческий центр кинематографии. За подробностями мы обратились в Министерство культуры РФ, но там ответили, что пока не могут выдать более конкретную информацию. Сотрудники киностудии на связь не вышли, PR-менеджер киностудии Лина Филатова ответила, что уже три месяца там не работает, хотя её контакты по-прежнему значатся на сайте учреждения.

Опубликовано в №049 от 23.03.2021 под заголовком «Свердловскую киностудию ждёт смена руководства»