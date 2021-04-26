"Земля кочевников" - фаворит "Оскара-2021" и "Лучший фильм года"

"Земля кочевников" удостоилась наград как "Лучшая кинокартина года", за лучшую режиссуру (Хлоя Чжао) и за лучшую женскую роль первого плана (Фрэнсис МакДорманд). Фото: кадр из фильма "Земля кочевников".

Завершилась 93-я церемония награждения главной кинопремии мира - "Оскар-2021". Фаворитом "оскаровской гонки" стала картина Хлои Чжао "Земля кочевников" - ему досталось три статуэтки из пяти основных категорий, по две статуэтки забрали пять фильмов.

"Земля кочевников" удостоилась наград как "Лучшая кинокартина года", за лучшую режиссуру (Хлоя Чжао) и за лучшую женскую роль первого плана (Фрэнсис МакДорманд). Это третий актёрский "Оскар" в карьере Фрэнсис МакДорманд и первый продюсерский.

"Земля кочевников" - меланхоличная драма о женщине, потерявшей мужа и отправившейся в путешествие по Соединённым штатам на своём стареньком фургоне. Фильм-эмоция, фильм-высказывание об умении находить счастье в простых вещах, красоте обыденности и поиске себя.

Фильм "Отец" Флориана Целлера забрал две другие главные статуэтки - за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль первого плана (Энтони Хопкинс).

"Лучшим мультфильмом" ожидаемо признан "Душа" от студии Pixar. Он же получил "Оскар" за лучший саундтрек. Также двух статуэток удостоился байопик Дэвида Финчера "Манк" о сценаристе легендарной картины "Гражданин Кейн". Ему достались "Оскары" в категориях "Лучшая кинематография" и "Лучший продакшн".

Фильм "Иуда и Чёрный мессия" о противостоянии группировки Чёрных пантер и полицейских в 1960-е годы завоевал две награды - за лучшую оригинальную песню (Fight for you) и лучшую мужскую роль второго плана (Дэниел Калуйя). "Звук металла" - картина о барабанщике, теряющем слух - стала победителем в категориях "Лучший монтаж" и "Лучший звук". "Ма Рейни: Мать Блюза" победила в номинациях "Лучший грим" и "Лучший дизайн костюмов".

Фильм "Девушка, подающая надежды" стала победителем в категории "Лучший оригинальный сценарий", "Минари" досталась награда за лучшую женскую роль второго плана (Юн Ё Чжон), а трагикомедия с Мадсом Миккельсеном "Ещё по одной" стала "Лучшим фильмом на иностранном языке".

Напомним, 1 марта подвели итоги кинопремии "Золотой глобус-2021". Ознакомиться с итогами можно здесь. 92-я церемония вручения "Оскар" прошла 10 февраля 2020 года - "Лучшим фильмом" тогда была признана южнокорейская картина "Паразиты".