Состоялось вручение премии "Ника-2021"

Лучшим фильмом признали картину Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Фото: Алексей Кунилов.

Кинонаграды вручали по итогам двух прошлых лет. Лучшим фильмом 2020 года признали картину Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!".

Лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" была номинирована в девяти категориях и получила четыре награды: "Лучший игровой фильм", "Лучшая режиссёрская работа" (Андрей Кончаловский), "Лучшая работа звукорежиссёра" (Полина Волынкина) и "Лучшая женская роль" (Юлия Высоцкая).

Фильм "Серебряные коньки"Михаила Локшина был представлен в шести категориях и стал лауреатом в трёх из них: "Лучшая работа художника" (Александр Загоскин), "Лучшая работа художника по костюмам" (Татьяна Патрахальцева, Галя Солодовникова), "Лучшая работа режиссёра монтажа" (Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов).

Картина Андрея Зайцева "Блокадный дневник" получила два приза из семи номинаций: "Лучшая мужская роль второго плана" (Сергей Дрейден) и "Лучшая операторская работа" (Ирина Уральская).

Кинолента Михаила Сегала "Глубже!" получила две награды: "Лучшая сценарная работа" (Михаил Сегал) и "Лучшая мужская роль"(Александр Паль). Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Татьяна Догилева в фильме "Доктор Лиза". "Лучшая музыка к фильму" оказалась у ленты "Гипноз" (Анна Друбич).

Награду в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии" получила лента "Шамбала" из Киргизии. Лучшим неигровым фильмом признали "Котлован" Андрея Грязева, а лучший анимационным фильмом стал мультфильм "Мелодия струнного дерева". Приз в категории "Открытие года" вручили Филиппу Юрьеву за картину "KITOBOY".

За звание лучшего фильма 2019 года боролись пять картин: "Айка" Сергея Дворцевого, "Грех" Андрея Кончаловского, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского и "Француз" Андрея Смирнова. Победу одержал фильм "Француз", а Андрей Смирнов назван "Лучшим режиссёром".

Читайте также:

"Земля кочевников" - триумфатор "Оскара-2021" и "Лучший фильм года".