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Культура / Кино
30 апреля 2021, 13:43

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с новым руководством Свердловской киностудии

Ольга Любимова встретилась с Виктором Шадриным, Евгением Григорьевым и Алексеем Федорченко

Ольга Любимова встретилась с Виктором Шадриным, Евгением Григорьевым и Алексеем Федорченко. Фото: Пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации

Свердловская киностудия начнёт отбор сценариев дебютного игрового кино, а также научно-популярных и документальных фильмов для участия в конкурсах Фонда кино и Минкульта России. Это стало известно в ходе совещания, которое провела министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова с новым руководством киностудии.

Напомним, что в начале апреля у Свердловской киностудии был назначен новый генеральный директор. Им стал Виктор Шадрин, сменивший на этом посту Михаила Чурбанова. Тот, в свою очередь, руководил студией с 2003 года. Первым заместителем генерального директора стал режиссёр Евгений Григорьев.

– Перед вами стоит амбициозная задача – перезапустить киностудию. И я рада, что для её решения собралась команда единомышленников, которая хорошо понимает и любит своё дело, – сказала на встрече Ольга Любимова.

Виктор Шадрин рассказал, что имущественный комплекс киностудии находится в удовлетворительном состоянии.

– Другое дело, что для кинопроизводства на киностудии почти ничего нет. Павильоны сохранились, большинство комплекса занимают арендаторы. Так, 90% площадей киностудии были сданы в аренду сторонним организациям, – добавил он.

Кроме того, на встрече также присутствовал екатеринбургский режиссёр и сценарист Алексей Федорченко, который вошёл в обновлённый состав совета директоров Свердловской киностудии.

– Мы начали искать хорошие дебютные сценарии игрового кино и научно-популярных и документальных фильмов для участия в конкурсах Фонда кино и Минкультуры России, – сообщил Алексей Федорченко. – Но техническое оснащение киностудии не позволяет оказывать образовательные услуги. Хотелось бы, чтобы было современное оборудование.

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко сказала, что Свердловская киностудия будет включена в Концепцию развития отечественной кинематографии до 2030 года.

Областная газета Свердловской области

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