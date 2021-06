Брат ты мне, Netflix

Данилу Багрова в исполнении Сергея Бодрова-младшего теперь можно увидеть на Netflix. Фото: Кадр из фильма «Брат»/"СТВ"

C 1 июня на крупнейшей стриминговой платформе в мире – Netflix – доступны для показа картины свердловского режиссёра Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Аудитория Netflix насчитывает более 200 миллионов пользователей.

О том, что сервис купил права у кинокомпании «СТВ» (Алексей Балабанов был одним из её сооснователей) на показ двух «Братьев», стало известно на прошлой неделе. Сумма сделки не сообщается. Картины «Брат» и «Брат 2» уже получили на сайте онлайн-кинотеатра названия на английском языке: «Brother» и «Brother/2. On The Way Home» соответственно. Пока неизвестно, получат ли фильмы аудиодорожку на английском языке, но субтитры точно будут доступны иностранным зрителям.

«Брат» 1997 года и «Брат-2» 2000 года станут самыми старыми российскими фильмами, представленными на американской онлайн-платформе. Ранее Netflix по большей части закупал картины последних двух-трёх лет и ориентировался на новинки проката (к примеру, «Майор Гром: Чумной Доктор» 2021 года).

Культовые работы Алексея Балабанова, впрочем, не единственные на Netflix со «свердловским бэкграундом». Ранее онлайн-кинотеатр уже приобретал права на сериалы, которые снимал уроженец Свердловска Егор Баранов. Работы «Саранча» (2013), «Фарца» (2015), «Sпарта» (2018) доступны для просмотра. Кроме того, есть на Netflix также картина Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность» (это полнометражный художественный фильм, смонтированный из телесериала «Демон революции»).

В ноябре прошлого года мы также рассказывали о неигровой работе «Кресты», которую признали лучшим полнометражным фильмом последнего фестиваля документального кино «Россия». Автором сценария выступил Сергей Мирошниченко, а режиссёром – его дочь, Ангелина Голикова. Творческая судьба Мирошниченко началась в Свердловске, Ангелина здесь родилась. «Кресты», рассказывающие историю одной из старейших тюрем страны, также доступны на Netflix.

Конечно, к попаданию в библиотеку Netflix можно относиться по-разному. Можно и скептически. Как, например, к премии «Оскар». Попал, мол, и попал. А если бы не попал, то ничего бы не изменилось. С другой стороны, Netflix – крупнейший онлайн-кинотеатр мира, с огромным количеством зрителей: 200 млн – это очень много. Для сравнения: число смотрящих подписчиков популярного отечественного онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» – порядка 3 млн в месяц. Плюс это в очередной раз отражает качество продукта, взятого в коллекцию. И, может, для иностранного зрителя откроет отечественные фильмы, зачастую известные лишь у нас в стране. Дело, в общем, благое. Осталось только посмотреть, как «кирдык» и «муж объелся груш» зазвучат в английском переводе.