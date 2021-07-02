Свердловская киностудия запустит бесплатные курсы для ликвидации дефицита кадров

Фильмы, созданные Свердловской киностудией, вошли в золотую коллекцию российских фильмов. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская киностудия откроет бесплатные спецкурсы для ликвидации дефицита кадров. До конца года сотрудники планируют обучить 40 новых специалистов.

В киностудии подготовят обучающие программы по нескольким направлениям, например, будут готовить ассистентов художника-постановщика, осветителей, механиков камеры и ассистентов художника по гриму. На эти цели Министерство культуры РФ планирует выделить порядка четырёх миллионов рублей.

Сейчас в Свердловской киностудии работает не более 100 профессиональных кадров, большая часть - пенсионного возраста. Как отметил заместитель генерального директора киностудии и креативный продюсер Евгений Григорьев, они могут преподавать, но работать на современной съёмочной площадке в быстром темпе им физически тяжело.

В 2022 году студия планирует запустить курсы по четырём специальностям второго состава и мастер-классы по работе киноактёра для артистов региональных театров.

По словам генерального директора киностудии Виктора Шадрина, самый частый запрос от продюсеров, которые хотят снимать в Свердловской области, как раз касается второго состава. Он пояснил, что экономически выгодно снимать в области только тогда, когда большую часть этих специалистов можно найти на месте.

В этом году киностудия планирует снимать три игровых и три документальных фильма. До конца 2021 года построят две монтажных, которые будут способны обрабатывать 4К изображения. Сейчас у кинопроизводителей в планах провести капитальный ремонт здания, павильонов, закупить новое кинооборудование.

Министр культуры РФ Ольга Любимова сказала, что с тем, что есть в студии можно и нужно работать.

"Люди, которые создавали Свердловскую киностудию, мечтали о производстве 15 фильмов в год. Что нам мешает и сейчас вернуться к этим цифрам? Кстати, сегодня на конкурс сценариев подано 150 проектов от авторов со всей России", - добавила Ольга Любимова.

Сейчас министерство совместно с властями Свердловской области и киностудией работают над созданием региональной кинокомиссии и введением системы скидок на услуги, чтобы привлечь на Урал другие съёмочные группы.