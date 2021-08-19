«Петровых в гриппе» покажут на Урале раньше проката

Фильм снимали с осени 2019 года по январь 2020-го, в том числе и в Екатеринбурге. Фото: Сергей Пономарёв

Режиссёр Кирилл Серебренников, как и обещал ранее, представит свою новую картину «Петровы в гриппе», снятую по роману уральского писателя Алексея Сальникова, в Екатеринбурге раньше всероссийского проката. 31 августа вместе со съёмочной группой он встретится со зрителями в Ельцин Центре.

Напомним, что «Петровы в гриппе» в июле были представлены в основной программе Каннского кинофестиваля. Там же оператор картины Владислав Опельянц получил приз от французской Высшей технической комиссии за изобретательную работу с изображением. Уже после режиссёр Кирилл Серебренников написал, что «Петровы в гриппе» после Канн первыми увидят жители Екатеринбурга.

«Думаю, это справедливо», – добавил режиссёр.

Картина «Петровы в гриппе» снята по сценарию самого Серебренникова, который он писал, опираясь на роман Алексея Сальникова. Книга «Петровы в гриппе и вокруг него», опубликованная сначала в саратовском литературном журнале «Волга» в 2016 году, а затем популярным издательством АСТ, стала настоящей литературной сенсацией.

Фильм запланирован в российском прокате с 9 сентября, а свердловчане смогут увидеть его почти на неделю раньше. В Екатеринбург также приедет сам режиссёр, исполнитель главной роли Семён Серзин, один из продюсеров картины Илья Стюарт, и будет присутствовать писатель Алексей Сальников.

В среду директор Музея Бориса Ельцина Олег Лутохин также рассказал, что в начале ноября в Арт-галерее откроется масштабная выставка Казимира Малевича и художников из его окружения «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». По его словам, куратором станет известный исследователь авангарда Андрей Сарабьянов, с которым Ельцин Центр работает уже не первый год. В Екатеринбург должны привезти работы, в том числе из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина.