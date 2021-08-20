Два фильма с Олегом Ягодиным, картина Рината Ташимова и анимация Дмитрия Геллера: представлена программа фестиваля «Окно в Европу»

"Асфальтовое солнце". Фото: Пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»

Объявлена программа XXIX фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдёт в Выборге с 27 по 2 сентября. За шесть дней будут показаны более ста картин – игровых, документальных и анимационных. В конкурсе работы и свердловских авторов.

«Окно в Европу» традиционно радует своей разнообразной программой. В стенах Выборгского замка показывают художественное, документальное, анимационное кино. Кроме того, есть спецпрограммы «Кино для детей и юношества», «Выборгский счёт», «Премьеры осени» и другие показы. В конкурсную программу игрового кино, которую будет судить жюри под председательством режиссёра Ларисы Садиловой, вошло 11 картин.

Среди них — дебютная полнометражная картина уральского драматурга и режиссёра, бывшего ученика Николая Коляда Рината Ташимова «Второе солнце». Этот фильм ранее фигурировал под названием «Латифа» (ударение на последний слог). Созданием картины занималась екатеринбургская студия «29 февраля», в числе продюсеров - Алексей Федорченко (его новая картина «Последняя «Милая Болгария» в программе «Выборгский счёт»). В фильме снимались актёры «Коляда-театра». Синопсис такой:фильм о жизни современной сибирской татарской деревни на забытом участке Шёлкового пути.

Ещё один актёр «Коляда-театра», заслуженный артист Российской Федерации Олег Ягодин, снялся в картине «Асфальтовое солнце», которая также представлена в основной программе игрового кино. Тут примечательно ещё и то, что режиссёром выступил Илья Хотиненко – сын Владимира Хотиненко. Оба прямым образом связаны с нашей областью, Илья даже родился в Свердловске.

«Асфальтовое солнце» – картина о 15-летнем парне Артёме, который проживает «последнее лето детства». И в этот самый момент на него сваливается буквально всё: предательство отца, первая любовь, ссоры с друзьями и соревнования на роликовой доске (так в 80-х называли скейтборд), в которых нужно обязательно победить.

И ещё одна картина с участием Олега Ягодина представлена в конкурсной программе. Это «Земун» Эдуарда Жолнина. В одной из главных ролей – Евгений Ткачук.

В анимационной программе будет показана картина уроженца Свердловска, режиссёра Дмитрия Геллера «10 000 безобразных пятен». Мультипликационная работа российско-китайского производства уже демонстрировалась на крупнейших профильных фестивалях в Суздале (два приза, в том числе приз Гильдии киноведов и кинокритиков) и во французском Анси.

«В Китае я делаю такую анимационную поэзию», – пояснял Дмитрий Геллер в интервью «Облгазете».

В документальной конкурсной программе также присутствует работа «Дальний план» Владимира Головнёва, работавшего в Свердловской области и представляющего на фестивалях Екатеринбург.

Напомним, что фестиваль «Окно в Европу» проходит в Выборге с 1993 года. Среди его идеологов – режиссёры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, композитор Микаэл Таривердиев.