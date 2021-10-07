Вслед за «Петровыми» экранизируют «Отдел»

Алексей Сальников – автор романа «Отдел». Фото: Галина Соловьёва

Ещё один роман екатеринбургского писателя Алексея Сальникова экранизируют. Речь идёт про произведение «Отдел», написанное ещё до «Петровых в гриппе и вокруг него».

В сентябре Алексей Сальников в интервью «Петербургскому дневнику» говорил, что предложения по «Отделу» действительно есть. Сейчас информацию о начале работы над фильмом по роману он подтвердил. В разговоре с несколькими СМИ он отметил, что работа над экранизацией идёт, и назвал кинокомпанию – Hype Film.

Hype Film была основана в 2011 году. В числе её реализованных проектов фильмы Кирилла Серебренникова, в том числе картина «Петровы в гриппе», также снятая по роману Сальникова. Она вышла в прокат 9 сентября текущего года.

Впрочем, Алексей Сальников уже пояснил, что режиссёром нового проекта выступит не Кирилл Серебренников (он, к слову, работает над картиной про Петра Ильича Чайковского).

Роман «Отдел» был написан раньше «Петровых в гриппе и вокруг него». Изначально текст был напечатан в саратовском журнале «Волга» в 2015 году. В этом же литературном издании, но уже в 2016-м, напечатали «Петровых». Однако вторая рукопись быстрее была издана и стала литературным хитом. «Отдел» же поступил в продажу в 2018-м.

В романе рассказывается о загадочной организации без названия, вероятно, подведомственной спецслужбам, куда устраивается на работу главный герой романа Игорь, в самом начале книги уволенный из полиции с волчьим билетом. Впоследствии в этой самой организации (или отделе) начинают разворачиваться необъяснимые и жуткие события. Если ознакомиться с некоторыми главами романа, то может сложиться впечатление, что он похож на «Петровых». По языку, стилю скорее да, но вот только в нём больше абсурда, страха, который соседствует с описанием простого быта.