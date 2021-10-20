Фильм «Межсезонье», снятый в Свердловской области, получил первый приз

Свердловская область послужила декорациями нового фильма Александра Ханта Фото: Кадр из фильма «Межсезонье»/Warsaw Film Festival

На 37-м Варшавском международном кинофестивале состоялась премьера фильма «Межсезонье» режиссёра Александра Ханта. Эта картина почти полностью снята в Свердловской области. В Польше её также отметили призом как лучший восточноевропейский дебют. «Облгазета» рассказывает о новом проекте режиссёра «Витьки Чеснока».

Александр Хант несколько лет назад взбудоражил российский кинематограф своей первой полнометражной работой с длинным и интригующим названием – «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». В 2017-м картина, где бывший детдомовец Витька везёт своего отца-уголовника Штыря в дом инвалидов, мгновенно стала хитом. Во многом благодаря двум блистательным актёрским работам – Алексея Серебрякова и Евгения Ткачука. Фильм получил массу призов (в том числе «Нику», Гран-при «Окно в Европу», Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах) и побывал почти на 40 различных смотрах.

В 2018-м Александр Хант на краудфандинговой платформе объявил сбор средств (каждый человек мог добровольно пожертвовать любую сумму) на свой новый проект – «Межсезонье». Сбор был завершён к концу года, сумма составила 1,5 млн рублей.

Свою новую картину режиссёр решил снимать в Свердловской области. Александр Хант объяснял, что однажды увидел работы фотографа из Берёзовского Константина Тишше и, в общем, «заболел» идеей снять фильм на Урале. Группа несколько раз приезжала для поиска натуры. В социальных сетях создатели даже попросили предложить им места, оставив список с необходимыми локациями.

Практически весь материал был отснят в Свердловской области и частично в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме непосредственно Екатеринбурга съёмки проходили в Берёзовском, Ревде, Красноуфимске. Группа (состоящая в том числе и из екатеринбуржцев) работала в регионе больше 52 съёмочных дней в 2019 году и к началу 2020-го завершила процесс. Создатели отмечали, что в связи с известными событиями было решение не выпускать фильм в прошлом году и сконцентрироваться на постпродакшене. Картина, кстати, снята на плёнку (оператор-постановщик Наталья Макарова).

О чём «Межсезонье»? В самом начале съёмочного процесса режиссёр пояснял, что это будет кино про двух подростков, мальчика и девушку. Их родители решительно против их отношений, и пара в знак протеста сбегает из дома. Их приключение перерастает в целую драму. Сюжет отчасти повторяет реальную историю 2016 года, которая произошла под Псковом, когда 15-летние подростки Денис и Катя сбежали из дома и забаррикадировались на даче с оружием. Кончилось всё трагически. Пересказывать до конца не будем – можно найти в Интернете, кто захочет.

Но это фильм не про реальных людей, а про мир подростков.

– Это кино про несовершеннолетних мальчика и девочку, которые отправляются в опасное путешествие, – рассказал режиссёр. – И оно приводит их к довольно тяжёлому выбору. Это драматическая история.

Александр Хант, представляя фильм в Варшаве, также добавил, что в этой картине «есть место драматическому финалу».

Когда фильм увидят в России – пока вопрос без чёткого ответа. Ранее режиссёр обещал спецпоказ в Екатеринбурге, а один из продюсеров картины - Рубен Дишдишян - написал, что премьера в стране «скоро».