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2 декабря 2021, 18:50

На Среднем Урале появится собственная кинокомиссия

Кинокамера

Губернатор сообщил о договорённости с творческой командой Свердловской киностудии на съёмки нового игрового фильма об Уральском добровольческом танковом корпусе. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе создадут свою кинокомиссию. Она будет привлекать кинокомпании для съёмок на Среднем Урале, а также помогать с организацией съемочного процесса.

По словам главы региона, кинокомиссии есть уже в 28 регионах России.

"У нас тоже есть всё для того, чтобы развернуть такую работу. Для Свердловской киностудии - одной из старейших в стране - последние годы были не радужными. Но весной этого года она перезапустилась. Новое оборудование, своя школа кино, и уже сразу два документальных фильма в производстве", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор сообщил о договорённости с творческой командой Свердловской киностудии на съёмки нового игрового фильма об Уральском добровольческом танковом корпусе. По словам главы региона, история танкового корпуса - это история подвига, о котором необходимо рассказать.

Сама киностудия займётся изучением архивов, проработкой истории и написанием сценария. Уже после этого кинокомиссия поможет с воплощением картины.

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Областная газета Свердловской области

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