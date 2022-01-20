Глеб Панфилов и Вадим Биберган номинированы на премию «Золотой орёл»

Фото: Александр Исаков

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии «Золотой орёл» за 2021 год. Глеб ПАНФИЛОВ и Вадим БИБЕРГАН номинированы за работу над картиной «Иван Денисович». И режиссёр, и композитор начинали творческую карьеру в Свердловске.

В российский прокат фильм «Иван Денисович» вышел 1 октября 2021 года, а премьера картины состоялась на фестивале в Локарно. На «Золотом орле» картина Глеба Панфилова представлена в главной номинации «Лучший фильм» (вместе с работами: «Огонь» Алексея Нужного, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Серебряные коньки»Михаила Локшина и «Уроки фарси» Вадима Перельмана). Кроме того, кинофильм Глеба Панфилов отмечен ещё в пяти номинациях, среди которых «Лучший режиссёр» и «Лучшая музыка».

Напомним, Глеб Панфилов родился в Магнитогорске, затем окончил Уральский политехнический институт, работал на Свердловском телевидении в составе киногруппы. Вадим Биберган родился в Москве, в прошлом он выпускник и преподаватель Уральской государственной консерватории. Глеб Панфилов и Вадим Биберган сотрудничают ещё с картины «В огне брода нет» (1968).

На победу в номинации «Лучший телевизионный сериал» претендуют «Грозный», «Обитель» и «Седьмая симфония». В номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» представлены «Вампиры средней полосы», «Вертинский», «Пингвины моей мамы».

Звание «Лучшей неигровой картины» могут получить работы «Байкал. Удивительные приключения Юмы (реж. Анастасия Попова), «Бондарчук. Battle» (реж. Илья Белов) и «Кто тебя победил никто» (реж. Любовь Аркус).

В коротком метре посоревнуются авторы фильмов «Аптека счастья» (Оксана Михеева), «Друг» (Андрей Светлов), «И привет» (Борис Хлебников, Наталья Мещанинова). В анимационном кино эксперты обратили внимание на работы «Аляска» (Оксана Кувалдина), «Конь Юлий и большие скачки» (Дарина Шмидт, Константин Феоктистов). «Кощей. Начало» (Андрей Колпин).

Торжественная церемония вручения премии состоится 28 января.