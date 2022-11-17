Фестиваль "Одна шестая" вошел в список важнейших киномероприятий России

Второй фестиваль "Одна шестая" пройдет в Екатеринбурге с 14 по 19 июня. Фото: пресс-служба Свердловской киностудии

Минкультуры РФ определило приоритетные кинематографические смотры на 2023 год. В список из 66 мероприятий попал II Международный фестиваль дебютного кино евразийского континента "Одна шестая", который пройдет в Екатеринбурге с 14 по 19 июня.

В пресс-службе Свердловской киностудии отметили, что "Одна шестая" является единственным в Евразии кинофестивалем дебютного полнометражного игрового и неигрового кино. В рамках мероприятия организаторы смогли объединить специалистов киноиндустрии, подготовить международную площадку, где происходит обмен мнениями и опытом среди молодых авторов фильмов, а также создать условия для развития кинематографии на Урале.

Прием заявок на участие в фестивале начнется в 2023 году. Продемонстрировать публике свои дебютные работы могут как отечественные кинематографисты, так и иностранные.

Сейчас команда Свердловской киностудии готовится к новому фестивальному сезону.

Отметим, что Международный кинофестиваль "Одна шестая" впервые прошел в 2022 году. В конкурсную программу мероприятия вошли 24 работы из России, Испании, Франции, Израиля, Туркменистана, Сербии, Словении, Турции, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Награждение победителей состоялось 17 августа.

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