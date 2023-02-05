В Екатеринбурге снимают фильм "Длительные свидания"

Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала проходят съемки картины Свердловской киностудии "Длительные свидания". В воскресенье площадкой стал екатеринбургский Главпочтамт.

Фильм "Длительные свидания" рассказывает историю отца Александра, который получает шанс на осознание и исправление собственных грехов. Священник помогает глухонемой девушке Варе, которую обвинили в поджоге городского храма, полностью меняя ее жизнь. Это второй полнометражный игровой проект Свердловской киностудии после ее перезапуска весной 2021 года.

Фото: Алексей Кунилов

"Картина о тех проблемах, которые знакомы всем и каждому, — рассказал на съемочной площадке режиссер фильма Георгий Лялин. — Сценарий картины написал Алексей Головченко, он сейчас священник Владимиро-Суздальской епархии. В фильме у нас темы сближения, любви между поколениями. Кроме того, это вопросы бытия: как жить, чем руководствоваться в этой жизни".

Главного героя фильма — священника — играет Олег Гаркуша, участник музыкальной группы "АукцЫон", шоумен, который сейчас все больше и больше снимается в кино.

Олег Гаркуша. Фото: Алексей Кунилов

"Вживаться в роль сложновато, но я стараюсь, — поделился своими эмоциями Олег Гаркуша. — Замечательный режиссер, хорошая команда — все просто замечательно. Мой герой немного странный. Ни жены, ни детей, но при этом он очень добрый. Я не артист профессиональный, но Георгий во мне что-то уловил. Это здорово".

Съемки проходят в Екатеринбурге, а также запланированы в Невьянске, Качканаре, Камышлове и Санкт-Петербурге. Продюсерами выступают генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, режиссер Евгений Григорьев, генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. Исполнительный продюсер фильма — Александра Шахназарова. Создание картины поддерживает Минкультуры РФ.

Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2024 году.