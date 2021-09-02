В Екатеринбурге определили даты проведения Уральской биеннале

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении VI Уральской международной индустриальной биеннале современного искусства. Она стартует в середине сентября.
В этом году тема мероприятия звучит как "Время обнимать и уклоняться от объятий", сообщает пресс-служба горадминистрации. Тема продиктована новыми нормами коммуникации между людьми в условиях пандемии COVID-19.
Площадки откроются для посетителей уже 16 сентября и проработают до 5 декабря. Ранее планировалось, что выставки начнутся 2 октября.
Напомним, в этом году для проведения индустриальной биеннале выбраны четыре площадки:
- цех автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода (улица Восточная, 33б);
- Екатеринбургский государственный цирк (улица 8 марта, 43);
- бывший кинотеатр «Салют» (улица Толмачева, 12);
- Главпочтамт (проспект Ленина, 39).
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