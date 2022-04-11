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Культура / Музеи
11 апреля 2022, 12:16

Более 120 выставочных пространств примут участие в "Ночи музеев" в Екатеринбурге

музеи

В этот раз акция пройдёт 21 мая в двух форматах: онлайн и офлайн. Фото: Владимир Мартьянов

Екатеринбург готовится к проведению 16-й городской "Ночи музеев". Заявки на участие в официальной программе проекта подали свыше 120 выставочных пространств.

Традиционно свои двери для посетителей откроют все крупные городские, областные и государственные музеи. Впервые участвовать в акции будут Музей андеграунда (ул. Добролюбова, 4), минералогический музей "Планета" (Чернышевского, 7) и историко-выставочный центр Уральского турбинного завода, сообщают организаторы – Управление культуры горадминистрации. 

Добавим, в этот раз акция пройдёт 21 мая в двух форматах: онлайн и офлайн. Дневная детская программа начнётся в 11:00 и завершится в 18:00. Основная программа продлится с 19:00 до 2:00. Ознакомиться со всеми подробностями можно на официальном сайте проекта.

Напомним, в 2021 году "Ночь музеев" посетили 337 тысяч свердловчан. "Областная газета" показывала самые яркие экспозиции, которые смогли увидеть жители и гости Екатеринбурга. В городе акцией заинтересовались 70 тыс. человек.

Областная газета Свердловской области

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