Более 120 выставочных пространств примут участие в "Ночи музеев" в Екатеринбурге

В этот раз акция пройдёт 21 мая в двух форматах: онлайн и офлайн. Фото: Владимир Мартьянов

Екатеринбург готовится к проведению 16-й городской "Ночи музеев". Заявки на участие в официальной программе проекта подали свыше 120 выставочных пространств.

Традиционно свои двери для посетителей откроют все крупные городские, областные и государственные музеи. Впервые участвовать в акции будут Музей андеграунда (ул. Добролюбова, 4), минералогический музей "Планета" (Чернышевского, 7) и историко-выставочный центр Уральского турбинного завода, сообщают организаторы – Управление культуры горадминистрации.

Добавим, в этот раз акция пройдёт 21 мая в двух форматах: онлайн и офлайн. Дневная детская программа начнётся в 11:00 и завершится в 18:00. Основная программа продлится с 19:00 до 2:00. Ознакомиться со всеми подробностями можно на официальном сайте проекта.

Напомним, в 2021 году "Ночь музеев" посетили 337 тысяч свердловчан. "Областная газета" показывала самые яркие экспозиции, которые смогли увидеть жители и гости Екатеринбурга. В городе акцией заинтересовались 70 тыс. человек.