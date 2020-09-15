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Культура / Музыка
15 сентября 2020, 11:43

Первый заместитель главного редактора «Облгазеты» приняла участие в программе «Четвёртая власть» на ОТВ

Ирина Клепикова в эфире ОТВ

Ирина Клепикова (справа) приняла участие в программе «Четвёртая власть» на ОТВ. Фото: кадр из программы.

Первый заместитель главного редактора «Областной газеты» Ирина Клепикова приняла участие в программе «Четвёртая власть» на ОТВ. Темой выпуска стал старт театрального сезона на Среднем Урале.

В качестве экспертов в программе выступили министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев и художественный руководитель Урал Балета Вячеслав Самодуров. Кроме Ирины Клепиковой четвёртую власть представляли обозреватель радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Ирина Киселёва и журналист уральского филиала «Российской газеты» Марина Гущина.

Гости студии обсудили влияние пандемии на экономическую ситуацию в театрах, на их гастрольные планы, перенос премьер и санитарные требования, которые необходимо соблюдать в учреждениях культуры.

Отдельного внимания участников беседы удостоился фестиваль «Браво!», который был перенесён из-за ограничительных мер. Светлана Учайкина рассказала, что фестиваль лучших театральных работ пройдёт в период с 15 сентября по 15 октября. В этом году фестиваль не будет конкурсным: каждый творческий коллектив будет удостоен статуэтки.

Напомним, что в конце прошлого года другой сотрудник «Областной газеты», обозреватель отдела «Регион» Леонид Поздеев стал участником программы «Четвёртая власть», в рамкой которой обсуждался бюджет Свердловской области на 2020 год.

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Областная газета Свердловской области

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