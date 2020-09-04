Театральная амнистия

Фото: Галина Соловьёва

Как известно, губернатор Евгений Куйвашев разрешил с 9 сентября в Свердловской области открыться культурно-зрелищным учреждениям (с заполняемостью в 50 процентов). Этого решения практически полгода ждали все, а особенно театры, коих в нашем регионе 35. Несколько коллективов начнут принимать зрителей в первый же возможный день. «Облгазета» рассказывает о планах на сезон ведущих театров области.

Частные театры откроются в первый же день

Мы уже не раз писали, что частные театры во время пандемии попали в практически безвыходную ситуацию. Неудивительно, что они первыми воспользовались возможностью давать представления на открытом воздухе, а затем и принять публику в своих залах.

«Коляда-театр» в августе и на первой неделе сентября обосновался в парке Маяковского. Но уже 9 сентября труппа начинает работу в привычном режиме, в своём здании. Сейчас готова полная афиша на этот месяц, билеты продаются только в кассе театра. В сентябре колядовцы в том числе дают несколько премьер прошлого сезона – постановку «Тихий свет» по одноимённой пьесе, с которой её автор Роман Козырчиков в 2019 году стал лауреатом конкурса драматургов «Евразия»; спектакль «Барбетт одевается» по пьесе Марии Малухиной – премьера состоялась незадолго до паузы, в конце февраля. Всего театр планирует на сезон 14 новых постановок, главной из которых должен стать «Фауст» по Гёте. Представят работу в июне следующего года.

Также в этом сезоне запустят проект «Ночной театр», в рамках которого спектакли будут начинаться в 22:00. Кроме того, Николай Коляда анонсировал октябрьскую поездку коллектива в Санкт-Петербург на фестиваль «Балтийский Дом» со спектаклями «Раскольников» и «Оптимистическая трагедия».

Младший брат «Коляда-театра» – Центр современной драматургии (ЦСД) свой третий сезон тоже открывает 9 сентября. В этот день труппа впервые сыграет комедию «Горница» в постановке главного режиссёра ростовского «Театра 18+» Германа Грекова по собственной пьесе. Всего за сезон ЦСД презентует пять новинок, среди которых опять жекомедия «Серёжа очень тупой» (автор Дмитрий Данилов) в постановке Ильи Ротенберга, до этого работавшего в ТЮЗе. В марте главный режиссёр ЦСД Антон Бутаков представит спектакль «Плаха» по Чингизу Айтматову, напомним, на его постановку министерством культуры области выделена стипендия в размере 40 тысяч рублей. А последней премьерой станет проект режиссёра Алексея Федорченко, что должно быть крайне любопытно. Также ЦСД ждут гастроли – в Москву и в Калининград осенью они поедут с нашумевшим спектаклем «Зулейха открывает глаза», а весной – снова в столицу, но уже с постановкой «Петровы в гриппе и вокруг него».

Екатеринбургский «Театрон», пожалуй, тот театр, который в пандемическую паузу действительно использовал все доступные (а порой и недоступные шансы), чтобы поработать. Коллектив выступал практически каждый день на разных площадках – и в Летнем театре Литературного квартала, и в двориках Музея Ф.М. Решетникова и Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ, и даже на заводе в Сысерти. Они делали всё, чтобы театр с более чем 30-летней историей просто пережил этот период.

– Спектакли на открытом воздухе дали нам хоть какой-то шанс заработать – на зарплату артистам и аренду площадок, где мы играли. Но в конце августа спрос снизился – погода всё-таки, – поясняет «ОГ» замдиректора «Театрона» Сергей Жариков. – Сейчас будем работать, как и все, с 50-процентной заполняемостью – у нас это до 55 человек. Цены на билеты повышать до Нового года не будем точно, мы понимаем, что собрать зрителей окажется непросто – кто-то боится, у кого-то нет денег. А дальше посмотрим. Кстати, новогодний проект у нас уже готов, но если в прошлые года на первую неделю сентября у нас было уже порядка 50 заказов с предоплатой, то сейчас ещё не было ни одного звонка. Думаю, люди смогут что-то планировать уже непосредственно ближе к празднику.

Среди премьер, которые можно увидеть уже в сентябре: «Чайка» – она была создана непосредственно во время паузы (а реквизит приобретён на пожертвование зрительницы), «Эти свободные бабочки» – показ «для своих» состоялся уже после закрытия театра, 28 марта, в марте же выпустили лирическую комедию «Позови меня в даль светлую» по Шукшину. На старте сезона театр планирует гастроли в Вологду и Кострому, дальнейшие поездки будут зависеть от допустимого количества зрителей, поскольку аренда площадок при неполном зале может оказаться для коллектива неподъёмной.

Что предложат лидеры?

Театр «Урал Опера Балет» начал продажу билетов 3 сентября, причём афиша расписана уже до декабря. Сезон коллектив начнёт 24 сентября – в первый месяц зрители увидят оперы «Евгений Онегин», «Царская невеста», «Граф Ори», балет «Лебединое озеро». Также в ближайшее время театр представит постановки, номинированные на «Золотую маску» – 30 сентября одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь», и в этот же вечер к ним будет добавлен яркий балет «Дон Кихот» (3-й акт), а 2 октября публика насладится балетом «Приказ короля». Как уточнили «ОГ» в пресс-службе театра, 20 и 21 октября с этим постановками труппа отправится на «Маску» в столицу. А уже 1 октября зрителей ждёт большая премьера сезона – опера «Травиата» в оригинальном прочтении режиссёра Тадеуша Штрассбергера.

Свердловский театр драмы открывается 10 сентября новинкой – моноспектаклем Антона Зольникова «Человек на часах». Для театра это будет юбилейный – 90-й сезон, и большой концерт, посвящённый замечательной дате, состоится 2 октября. Нынче зрителям покажут несколько крупных премьер: крайне смелый спектакль «Близость», который представили в последний день работы театров – 27 марта, «Визит старой дамы», подготовленный за перерыв, также нас ждёт постановка по пьесе Олега Богаева «Марьино поле».

Свердловский театр музыкальной комедии, несмотря на то, что является государственным, тоже активно пользовался возможностью выступить на воздухе благодаря проекту «Театр на парковке». Традиционное открытие сезона состоится 16 и 17 сентября премьерой «Храни меня, любимая»(подробно о ней мы рассказывали в номере за 14 марта). Спектакль хотели выпустить к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, и он стал бы настоящим украшением в череде майских празднеств. Однако пандемия нарушила и эти планы, теперь пришло время восполнять пробел. Также в сентябре театр сыграет свои хиты: мюзиклы «Екатерина Великая», «Мёртвые души», «Скрипач на крыше», «Декабристы» и другие постановки.

Кредит доверия для областных коллективов

В Нижнетагильском театре драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка тоже юбилейный, в данном случае, 75-й сезон, который откроется 2 октября. Однако зрителей там ждут в первый возможный день.

– Конечно, когда мы услышали, что губернатор разрешает работать с 9 сентября, просто не могли упустить этот шанс, – рассказывает «ОГ» руководитель отдела развития театра Елена Боярская. – И на сентябрь мы запланировали семь так называемых приветственных спектаклей. Билеты поступили в продажу 2 сентября и уже очень активно раскупаются, потому что публика соскучилась. Важно, что большинство билетов на спектакли, которые не состоялись весной, зрители сдавать не стали, для нас это показатель. Все эти постановки перенесены на осень, и людям ничего не надо заменять – мы приглашаем их по тем же билетам в новые даты.

В начале сезона Нижнетагильской драмой будут представлены две премьеры. Одна посвящена предстоящему 300-летнему юбилею города, юбилею театра и 80-летию промышленной компании «ЕВРАЗ» (которая и финансирует создание спектакля). Это постановка об отцах-основателях города – «Демидовы. Версия». Вторая новинка – «Утиная охота» по Вампилову. Обе работы ставит художественный руководитель театра Игорь Булыгин.

В ноябре тагильчане планируют обменные гастроли с Русским драматическим театром Республики Мордовия и с екатеринбургским Камерным театром.

Свой 79-й сезон Серовский театр драмы им. А.П. Чехова официально откроет в середине октября, но, как рассказала «ОГ» руководитель литературно-драматургической части Раида Стрункина, уже 9 сентября чеховцы приглашают зрителей на концерт-квартирник, который пройдёт на малой сцене. Там сыграет театральная музыкальная группа «Особый случай», а также будут представлены отрывки из спектаклей нового сезона – «Баба Шанель», «А зори здесь тихие», «Лгунья».

Вообще межсезонье получилось для серовчан знаковым, поскольку коллектив наконец-то обрёл художественного руководителя. Им стал екатеринбургский актёр и режиссёр Александр Сысоев, ученик Николая Коляды. Ещё до пандемии он приехал в Серов для постановки «Бабы Шанель», а позже получил приглашение возглавить труппу.

Кроме того, во время паузы были проведены работы по благоустройству малого зала, решились транспортные проблемы театра (старый автобус заменили на новую машину на 18 мест), а для коллектива, который активно гастролирует, это крайне важно.

Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск) официально откроет сезон в начале ноября большим гала-концертом, однако встреча со зрителем всё же случится раньше.

– У нас ещё идёт большой ремонт зрительного зала, – уточняет заведующий литературной частью театраЕвгений Гаглоев, – поэтому работать мы будем, но пока малыми формами – это театральные гостиные, спектакль-променад «Созидатели», зрители которого ходят по улицам города в наушниках, постановки, где публике предложено разместиться прямо на сцене. Что касается обменных гастролей с театром «Драма номер три» из Каменска-Уральского, то они состоятся уже в ноябре.

Конечно, работать театры начнут с ограничительными мерами. Одни из наиболее ощутимых для зрителя – масочный режим и запрет продажи продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке. Фото: Галина Соловьёва

О планах Молодёжного театра можно прочитать ниже.

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