Холодная. Масштабная. Настоящая: Ural Music Night всё же провели в осеннем формате

Сцена на Плотинке стала одной из самых популярных площадок фестиваля.Зрители находились не только внизу у сцены, но и заняли весь мост на улице Ленина. Фото: Галина Соловьёва

В ночь с 18 на 19 сентября в Екатеринбурге в шестой раз прошла Уральская ночь музыки. Несмотря на переход на осенний формат, фестиваль посетило около 170 000 человек. Закончилось всё по традиции на Октябрьской площади, где хором пели «Ночь пройдёт, наступит утро ясное». Корреспонденты «Облгазеты» побывали на разных площадках Ural Music Night и составили своё впечатление о главном музыкальном событии Урала и первом крупном мероприятии после карантина.

В то самое ясное утро, которое наступило после прохладной ночи, уже можно сделать первые выводы. Фестиваль, несмотря на не самую благоприятную погоду, смог собрать зрителей. 170 000 – это, конечно, цифра примерная, поскольку не совсем понятно, как считали людей. Стоявших на мосту у Плотинки? А прошедших мимо Октябрьской площади и остановившихся послушать Ёлку?

По предварительной информации, ещё около 2 млн посмотрели онлайн-трансляции. Тут с подсчётами всё ещё хитрее: щёлкнувший на ссылку и пробывший там ровно пару секунд человек, вероятно, в это число вошёл. Но насколько это корректно?

С другой стороны, в этот раз обошлось без отменённых выступлений и давок. Старая шутка, что «меньше народу – больше кислороду» в данном случае весьма правдива. Но не обошлось без очередей. Маски просили надеть только на входе – дальше это уже никто не контролировал. Позднее не у всех измеряли и температуру…

Увы, никак не удаётся решить и два других насущных вопроса: урн для мусора и, простите, доступности туалетов. Переполненные урны опять бросались в глаза, как и очереди в биотуалеты. Их на основных площадках оказалось вновь мало.

Это, конечно, смущает не всех и для многих помехой не становится. В отличие от заявленной регистрации.

Вход бесплатный. Было лишь одно «но»

Как регулировать огромные людские массы? Этот вопрос рано или поздно возникал хоть у одного человека, который попадал в самый разгар Ночи на популярную площадку. В прошлом году и наше издание пыталось найти ответ, когда фестиваль посетило около 300 000, – это почти население Нижнего Тагила.

Но ответа на него нет, поскольку управлять такой махиной в самый разгар вряд ли вообще физически возможно. Решения предлагались самые разные – сократить, например, количество участников (до более-менее разумных пределов), рассредоточить площадки или отвести фестивалю всё же несколько дней.

В этот раз, по воле коронавируса, кое-что в жизнь было воплощено. Другой вопрос: если бы не злосчастный COVID-19, пошли бы организаторы на сокращение числа музыкантов и площадок?

В этот раз официальных площадок было 50, а не 80, как в прошлом году. Артистов почти на тысячу меньше – около 2000. Но самое важное, что организаторы решили ввести регистрацию на площадки, поскольку по правилам заполнять их можно было только наполовину. В теории всё было просто: регистрируешься на сайте, выбираешь нужную площадку и оставляешь заявку. Там же написано, сколько осталось свободных мест.

Но это лишь в теории. На практике оказалось иначе. Во-первых, часть людей просто не поняла, что нужно где-то регистрироваться, во-вторых, судя по самым распространённым комментарием в соцсетях фестиваля, никто не знал – нужно распечатывать электронный билет или нет. И в-третьих, и самых главных, – на входе никто не спрашивал регистрацию. Возможно, что в начале людей пускали по билетам – за все площадки не скажешь, но, по наблюдениям корреспондентов «Облгазеты», на главных на это просто закрыли глаза. А опрошенные стюарты подтвердили: пускают всех.

Перетекающие потоки, как оказалось, тоже регулировать невозможно. Более того, часть людей не пошла на фестиваль, посмотрев, что билетов больше нет. В официальной группе «ВКонтакте» люди хотели уже купить бесплатные билеты и, конечно, нашлись люди, готовые их продать. Вход для любителей музыки вдруг стал платным.

Возникшую неразбериху организаторы никак не прокомментировали и, судя по всему, лишились части аудитории, а кто-то не услышал любимых музыкантов. И были ли при таком раскладе сами площадки заполнены наполовину?

Певица Ёлка завершила фестиваль традиционной песней «Луч солнца золотого» вместе с камерным оркестром «B-A-C-H». Фото: Галина Соловьёва

Кошелева, Свобода и жаркий Музыченко

Но на каждую ложку дёгтя есть и бочка мёда. Одной из самых популярных площадок Ночи стала сцена BY (она же – Капсула времени), которая расположилась на Плотинке. В этом году на ней выступали финалистка проекта «Песни» на «ТНТ», екатеринбурженка Кристина Кошелева, ещё один финалист этого проекта Максим Свобода, полюбившийся местной публике и выступавший в столице Урала уже не в первый раз. Ну, и, конечно, один из главных хедлайнеров фестиваля – Юрий Музыченко и его группа The Hatters.

По мере приближения выступлений главных артистов вечера, зрителей в центре становилось всё больше и больше. Уже во время исполнения Максимом Свободой его треков (он выступал предпоследним) весь мост на проспекте Ленина был заполнен зрителями. Что уж говорить про саму Плотинку, народу действительно было очень много.

Стоит сказать, что в этот морозный вечер (ночь) все согревались как могли. Кто-то активно танцевал, а кто-то «грелся» различными напитками, от которых некоторые «не доживали» до последних выступлений фестиваля.

Музыченко и его группа вышли на сцену последними. Традиционные заводные инструментальные мотивы раскачали толпу, которая собралась, казалось, специально на концерт The Hatters. Юрий, начавший как-то скромно, к середине своего выступления набрал обороты, отлично взаимодействовал с толпой, выбегал со сцены вниз к зрителям, чем вызывал неописуемый восторг у женской половины аудитории. А уж после того, как Музыченко сорвал с себя майку, от женских возгласов можно было оглохнуть.

После завершения концерта The Hatters зрители довольно быстро покинули Плотинку, направившись к Октябрьской площади на выступление Ёлки. При этом опустевшая Плотинка была как будто после разрушения: всюду валялся мусор, пивные бутылки, пластиковая посуда. К сожалению, отдыхать наш народ научился, а вот убирать за собой – не очень.

Не «Хлебом» единым

Одна из сцен Ночи музыки впервые располагалась в парке им. Маяковского. Из-за пандемии летом, в период, когда разрешили выступления на открытом воздухе, эта площадка стала очень популярной. И провести здесь масштабный музыкальный фестиваль, а тем более хип-хоп-концерты, было действительно хорошей идей. Многие помнят, сколько человек в прошлые года приходило послушать рэперов – в центре люди забирались на крыши, деревья, перекрывали движение автомобилей, а из-за давки в 2019-м даже пришлось отменять выход ЛСП и прервать концерт Хаски. Поэтому нынче организаторы перестраховались, отправив молодёжь на просторы парка.

И здесь им, правда, было где разгуляться – никому не мешая, люди смогли и потанцевать вдоволь, и послэмить (толпой у сцены образовывается большой круг). Но главный минус, которого вполне можно было избежать, – огромные очереди. Сначала народ растянулся у гейта ближе к главному входу в парк, а потом, догадываясь, что где-то должен быть ещё один, стекался к другим воротам. При том, что парк немаленький, отсутствовала навигация. Помимо недостаточного числа гейтов, очереди образовывались ещё из-за проверки температуры и довольно тщательного досмотра. Впрочем, те, кто принесли с собой горячительные напитки или не хотели стоять в бесконечной очереди, вышли из положения – выломали часть забора, подальше от охраны.

Ещё один странный момент – на большую площадку парка не пускали ни с велосипедами, ни с самокатами. Заранее об этом нигде не было сказано. И если в центре можно было без проблем передвигаться пешком, то дойти до парка им. Маяковского практически из любой части города – история долгая. Такси в Ночь музыки традиционно стоило баснословных денег, работу общественного транспорта продлевать не стали. Повезло лишь тем, кто был на роликах и, конечно, кто приехал на личном авто (однако далеко не вся аудитория группы «Хлеб» до этого доросла).

Что касается самой музыки, то артисты ничуть не разочаровали публику. Рэперы «Ek-Playaz» нагнали ностальгии своими хитами «Вывози коляску», «Валера – человек-гора» и другими. «Сноукат» заставили хорошенько размяться под электронные биты. А хедлайнеры сцены – группа «Хлеб» – ещё и исполняли все треки, которые им заказывали прямо из толпы, тем более что репертуар у этих ребят, как известно, почти бесконечный… В общем, в эту Ночь и музыканты, и гости фестиваля как следует отвели душу после паузы.

Хедлайнер хип-хоп сцены в парке им. Маяковского группа – «Хлеб» публику не разочаровала, устроив настоящее шоу. Фото: Александр Козик

Согревая душу

Уральская ночь музыки хороша ещё и своим жанровым разнообразием. Тут, без преувеличения, каждый смог себе что-то выбрать. «Урал Опера Балет», например, собирает у своего балкона столько поклонников, что любой репер позавидует.

Традиционно у Ural Music Night сильная джазовая программа. И этот год, хоть он и обошёлся без иностранных музыкантов, исключением не стал. На самой насыщенной джазовой сцене – «Всем джаз-фанк!» – были отличные группы. Думаю, что для многих, заглянувших на эту сцену, как на одну из нескольких в районе улицы Карла Либкнехта, стали настоящим откровением местные группы, показавшие высокий уровень.

Порадовала, например, группа Lollypop Lorry, играющая на стыке жанров регги, соула и джаза. Некоторые мотивы здорово согревали если не тело, то душу, навеянными образами тёплой Ямайки.

Группы, заявленные на этой сцене, создавали весьма камерную атмосферу, и даже не казалось, что где-то рядом грохочет основная площадка фестиваля.

В такие моменты вспоминаются слова уральского джазмена, трубача, композитора, заслуженного артиста России Сергея Проня, который как-то отметил: всё больше людей идёт на джаз. Эта музыка по-прежнему впечатляет, а люди, как мне кажется, соскучились по чему-то настоящему.

Во время пандемии действительно скучаешь по настоящему, по реальному, а не виртуальному. И Уральская ночь музыки это наглядно показала.

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