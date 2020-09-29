Вольф Усминский награждён знаком отличия Свердловской области

Вольф Усминский по-прежнему преподаёт в Уральском музыкальном колледже. Фото: Владимир Мартьянов

Выдающийся уральский скрипач, педагог, дирижёр, заслуженный артист России Вольф Усминский, который 27 сентября отметил своё 90-летие, награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Соответствующий указ губернатора Свердловской области опубликован сегодня в полной версии «Областной газеты».

Вольф Львович, и это можно смело сказать, – легенда уральской струнной исполнительской и преподавательской школы. В свердловскую музыкальную десятилетку (сейчас это Уральский музыкальный колледж) он пришёл учеником в 1943 году, в год открытия учреждения. Учился, в частности, у известного педагога Петра Столярского, который ещё в 1930-х основал первую в СССР специальную музыкальную школу-десятилетку для одарённых детей.

Вольф Усминский начал работать в свердловской школе в 1953-м, а в 1963 году уже возглавил отделение оркестровых струнных инструментов и оркестр школы, который сейчас многие знают под названием «Лицей-камерата». А скольким он подарил «путёвку в жизнь»… Через оркестровую школу за годы его работы прошли более 850 музыкантов, выступающих по всему миру. Как педагог-скрипач он воспитал заслуженного артиста России Графа Муржа, концертмейстера оркестра «Новая опера» Андрея Балашова, дирижёра Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Феликса Коробова, лауреата международных конкурсов и джазовых фестивалей Леонида Элькина и многих других.

Восемь лет подряд Вольф Львович был председателем государственной комиссии в Московской консерватории.

Довелось мне как-то бывать у него на репетиции, в Уральском музыкальном колледже. Это отдельный вид искусства, свой, особый. Помню, что он описал игру на скрипке так:

– Левая рука – ремесленник, а правая – художник. В правой руке не смычок, а кисть художника. Просто рисуй.

К слову, сегодня, 30 сентября, в 17.00 в Уральском государственном театре эстрады состоится торжественная церемония открытия новой звезды, посвященной Вольфу Усминскому. Там же в 18.00 начнётся большой концерт, где под управлением Вольфа Усминского выступят оркестр «Лицей-камерата» и солисты Граф Муржа и Леонид Элькин.

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