Сформирован полный список участников Ural Music Night-2021

В этом году изъявили желание выступить 7 364 музыканта. Фото: Владимир Мартьянов

Организаторы фестиваля Ural Music Night определились со списком участников. В него попали группы из Белоруссии, Украины, Великобритании, Германии, Израиля и многих городов России.

В пресс-службе фестиваля отметили, что утверждение конечного списка участников вызывали много споров среди организаторов. Эксперты регулярно высказывали противоположные мнения.

Свою музыку представят артисты со всей России, а также группы из Великобритании, Израиля, Германии, Армении, Казахстана, Украины и Белоруссии. На сценах Екатеринбурга выступят такие артисты, как Юхи́м, "Сова", Kitobwoy, Misha Fomin, Harajiev Smokes Virginia! и другие. Полный список артистов можно посмотреть на сайте фестиваля.

В этом году заявку на участие подали 7 364 музыканта. В начале апреля появились слухи, что на фестивале выступит Моргенштерн. Организаторы пояснили, что такие мысли были, но от этой идеи отказались. На данный момент главные хэдлайнеры фестиваля ещё не известны. Зато на прошлой недели озвучили ключевых артистов на этно-площадке.