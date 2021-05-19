Манижа с песней "Russian woman" вышла в финал Евровидения-2021

В полуфинале Манижа с хором "Руских женщин" выступила под номером 3. Фото: трансляция полуфинала Евровидения

Исполнительница от России выступила в полуфинале Евровидения-2021 с песней "Russian woman". По итогам голосования жюри и телезрителей она вышла в финал, который состоится в ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинале Манижа с хором "Руских женщин" выступила под номером 3. Исполнительница вышла на сцену в платье, которое было сшито из лоскутов ткани, отправленных подписчицами Манижи. Во время песни на экране появлялись работы русских художниц, а в конце - хор женщин со всей России, с которым спела Манижа.

Голосовать могли жюри и телезрители стран - участниц полуфинала. В итоге ведущие объявили, что Россия вошла в финал.

Всего в первом полуфинале участвовали 16 исполнителей. 22 мая в финале выступят также представители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал состоится в ночь с 20 на 21 мая. По его итогам в финал выйдут ещё 10 участников. Автоматически финалистами песенного конкурса становятся представители стран-основательниц "Евровидения" - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, - а также исполнитель из страны, победившей в прошлый раз (2019 год), - Нидерландов.

Напомним, что Манижа выиграла национальный отбор, результаты которого стали известны 8 марта.

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