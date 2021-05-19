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Культура / Музыка
19 мая 2021, 07:45

Манижа с песней "Russian woman" вышла в финал Евровидения-2021

Манижа с хором "Руских женщин"

В полуфинале Манижа с хором "Руских женщин" выступила под номером 3. Фото: трансляция полуфинала Евровидения

Исполнительница от России выступила в полуфинале Евровидения-2021 с песней "Russian woman". По итогам голосования жюри и телезрителей она вышла в финал, который состоится в ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинале Манижа с хором "Руских женщин" выступила под номером 3. Исполнительница вышла на сцену в платье, которое было сшито из лоскутов ткани, отправленных подписчицами Манижи. Во время песни на экране появлялись работы русских художниц, а в конце - хор женщин со всей России, с которым спела Манижа.

Голосовать могли жюри и телезрители стран - участниц полуфинала. В итоге ведущие объявили, что Россия вошла в финал.

Всего в первом полуфинале участвовали 16 исполнителей. 22 мая в финале выступят также представители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал состоится в ночь с 20 на 21 мая. По его итогам в финал выйдут ещё 10 участников. Автоматически финалистами песенного конкурса становятся представители стран-основательниц "Евровидения" - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, - а также исполнитель из страны, победившей в прошлый раз (2019 год), - Нидерландов.

Напомним, что Манижа выиграла национальный отбор, результаты которого стали известны 8 марта.

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2-й куплет песни Манижи  «Русская женщина»

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Шо там хорохориться? Ой, красавица,

Ждёшь своего юнца? Ой, красавица,

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы.

Надень подлиннее, надень покороче.

Росла без отца, делай то, что (Не хочешь)

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо).

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу, отвалите-е-е.

Областная газета Свердловской области

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