"АК-47" станет хедлайнером Ural Music Night

Звезды выступят на сцене у Цирка. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Список хедлайнеров фестиваля "Ночь музыки" в Екатеринбурге пополнили группы "АК-47" и "ЛАУД".

24 июня звезды выступят на сцене у Цирка (ул. 8 Марта, 43).

Как сообщили "Областной газете" организаторы мероприятия, "ЛАУД" – коллектив из Уфы. Своей основной задачей коллектив видит создание, распространение и развитие электронной музыки в России. "АК-47" – группа, которая без пиара, радио и телевизора вдруг оказалась у всех на устах.

Вместе с хедлайнерами на площадке выступят "ЧИСТОSOUND", "10 Район", "Белая Кость" (Айсберг), "Дааби", Костя Карп, Asya Kochueva, VOROTILA, РОЗАТОВ, "Багз & Майк", El Mashe, ERKOFF, БРАЗИС и "Старый Кадиллак".

Напомним, Ural Music Night пройдет 24 июня на 100 площадках города. Вход на мероприятие бесплатный.

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