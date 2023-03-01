Фестиваль Баха открыли в метро

Тарас Багинец на станции "Площадь 1905 года" исполнил произведения Баха. Фото: Полина Зиновьева

1 марта в Екатеринбурге состоялось открытие XIIФестиваля баховской музыки Bach-Fest. Старт дали в метрополитене, на станции «Площадь 1905 года», где также была представлена фотовыставка в честь пятидесятилетия установки органа в Свердловской филармонии.

В первый день весны музыка Иоганна Себастьяна Баха прозвучала со сцены филармонии, где с Уральским академическим филармоническим оркестром выступили солисты во главе с маэстро Олегом Романенко – художественным руководителем и дирижером ансамбля «Collegium Musicum» при Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве.

А за несколько часов до этого баховскую музыку услышали в Екатеринбургском метро. В столь необычном месте произведения немецкого композитора, наверное, еще никогда не звучали. Специально для церемонии открытия цифровой орган Свердловской филармонии доставили на станцию.

Орган в метро – в своем роде весьма смелый эксперимент. Аккомпанировали ему проходящие поезда, как два оркестра – в одну сторону и другую. Впрочем, акустика станции «Площадь 1905 года» удивительным образом подошла для органного концерта.

– Вы знаете, а мы это место – метрополитен – давно облюбовали, – рассказал директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. – У нас тут уже были выставки. Но сейчас нам хотелось, чтобы как можно больше людей услышали, как звучит орган. И эти своды, как ни странно, дают то, чего нам не хватает в нашей филармонии. Орган требует реверберации – чтобы звук был как в соборах. А наш зал больше настроен на симфонические концерты. Поэтому здесь, в метро, орган показывает себя по-настоящему.

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский открыл фестиваль. Фото: Полина Зиновьева

Метрополитен, в свою очередь, пошел навстречу Свердловской филармонии и поддержал эксперимент.

– Наши пассажиры к выставкам уже привыкли. Концерты тоже проводили. Но вот чтобы звучал орган – это уникальное событие, – отметил на открытии директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди. – Надеюсь, что у нас со Свердловской филармонией еще будут какие-то интересные проекты. Тем более что у кроме «Площади 1905 года» у нас есть еще восемь станций (смеется).

Органист и арт-директор фестиваля Bach-Fest Тарас Багинец исполнил в метро несколько отрывков из баховских произведений (в том числе узнаваемую с первых нот Токкату ре минор). Зрители вознаградили его бурными аплодисментами.

– Для меня это не первое необычное место, где приходится играть, – поделился эмоциями Тарас Багинец. – В прошлом году выступали на «Екатеринбург Арене», а также в океанариуме. В метро – очень интересно. Любое пространство по-своему прекрасно. Своды, действительно, подходят. Я это не рассматриваю, конечно, как концерт. Это небольшое развлечение. Думаю, что те люди, которые остановились, послушали орган, заинтересуются им и придут в филармонию.

Открытая выставка фотографий посвящена екатеринбургскому органу. В этом году – ровно 50 лет с момента его установки. Единственный в Екатеринбурге орган немецкой фирмы W. Sauer появился в городе в рамках государственной программы по развитию органостроения и стал подарком жителям города к 250-летию Свердловска. 30 октября 1973 года орган впервые зазвучал в Большом зале Свердловской филармонии. На снимках представлены кадры деталей инструмента, которые невозможно разглядеть из зала. Выставка продлится месяц.

Подробнее о XII фестивале Bach-fest читайте здесь.