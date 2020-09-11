Вячеслав Самодуров: «В новом сезоне публика посмотрит на балет совершенно с другой стороны»

Михаил Мишустин и Вячеслав Самодуров. Официальный сайт Правительства РФ

Коллектив театра «Урал Опера Балет» вернулся из Москвы, где премьер-министр Михаил Мишустин вручил им премию Правительства РФ за спектакль «Пахита». По приезду в Екатеринбург художественный руководитель балета Вячеслав Самодуров поделился впечатлениями от полученной награды, рассказал, как артисты входят в рабочий процесс, и назвал главные премьеры сезона.

Список лауреатов премии Правительства России среди деятелей культуры был оглашён ещё в марте 2020 года, но, по всем понятным причинам, церемония состоялась сейчас. Вячеслав Самодуров отметил, что данное событие стало для театра очень радостным сюрпризом, поскольку эту премию редко вручают за создание балетного спектакля. С наградой Вячеслава Самодурова поздравил губернатор Евгений Куйвашев. Напомним, что в 2019-м «Пахита» также была отмечена специальной «Золотой маской» как «Лучшее событие в Год Мариуса Петипа».

Пока мы находимся в ожидании премьер, можно ещё раз насладиться «Пахитой» – балет покажут 30 октября. Фото: Александр Исаков

Что касается «Маски» этого года, то мы уже писали, что труппа привезёт три балета в Москву 20 и 21 октября. И решение о гастролях было принято именно Самодуровым.

– Конечно, волнительно, ведь мы привыкли показываться на «Маске» в максимальной форме, а после карантина достичь наших стандартов сложно, потому что у артистов был громадный перерыв, и это не может не сказаться на их физической форме, – делится Вячеслав. – Тяжело восстанавливать дыхание, начинаются травмы – большая нагрузка после паузы сказывается на суставах и связках. Но у нас ещё есть время, и надеюсь, мы успеем прийти в форму и хорошо покажемся в Москве.

Но далеко не все гастрольные проекты удалось сохранить – сорвалась ещё одна поездка в Москву, в Пермь, в Казахстан. Не состоялись съёмки той же «Пахиты» для телеканала Меzzo. Однако в театре надеются, что новый, очень насыщенный сезон компенсирует случившийся простой.

Так, Вячеслав Самодуров планирует восстановить свой же золотомасочный спектакль «Вариации Сальери», предложив новую версию постановки. В ноябре состоится премьера – дивертисмент балета Августа Бурнонвиля «Неаполь», а в феврале четыре хореографа, включая Самодурова, представят вечер балетов на музыку одного из самых успешных современных российских композиторов – Леонида Десятникова. И в финале сезона (в начале июля) покажут, пожалуй, самую долгожданную новинку – спектакль «Конёк-горбунок».

– Для меня сильнейший удар пандемии – это как раз перенос на год этой премьеры. Я верю в проект и очень хочу увидеть его на сцене, – говорит Вячеслав. – Наш театр всегда старается удивлять зрителя, и это будет тот случай, когда публика посмотрит на балет совершенно с другой стороны. На сцену даже выйдут рэперы. У постановки потрясающее оформление, над музыкой Пуни талантливо поработал Анатолий Королёв и дописал свою часть. Я надеюсь, что «Конёк-горбунок» будет любим публикой, он создаётся именно для семейного просмотра.

Также, как рассказал «ОГ» Самодуров, несмотря на пандемию, на «Мосфильме» удалось завершить съёмки конкурса «Большой балет», где участвует пара из екатеринбургского театра – Арсентий Лазарев и Алёна Шарипова (правда, Алёна вне конкурса, поскольку заменяет партнёршу, получившую травму). Вячеслав выступил в качестве хореографа-постановщика у пары. Проект должен выйти в этом сезоне на «Культуре».

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