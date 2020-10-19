Спектакль «Три сестры» театра «Урал Опера Балет» назван «Событием года» на премии «Casta Diva»

Фото: Елена Лехова/пресс-служба "Урал Опера Балет"

В Москве объявили лауреатов российской оперной премии «Casta Diva». В категории «Событие года» победу одержала опера «Три сестры» венгерского композитора Петера Этвёша.

Премьера спектакля в театре «Урал Опера Балет» состоялась в марте 2019 года, и это был первый случай в России, когда чеховские «Три сестры» оказались именно на оперной сцене. В качестве режиссёра постановки выступил американский режиссёр Кристофер Олден.

Екатеринбургские «Три сестры» уже немало обласканы критиками и жюри различных премий. Изданием «Музыкальное обозрение» эта опера была названа «Спектаклем года», также работа отмечена Ассоциацией музыкальных критиков, в апреле 2020 года команда создателей постановки получила премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

Кроме того, в девяти номинациях «Три сестры» выдвинуты на национальную премию «Золотая маска», лауреаты которой будут названы 10 ноября.

Одной из главных особенностей постановки является то, что на сцене зритель видит три эпохи: классический вариант – чеховское время, советский период и дни сегодняшние.