Опубликован моноспектакль Василия Ланового, с которым он выступал в Екатеринбурге

Василий Лановой несколько раз выступал в Екатеринбурге и в других свердловских городах, в том числе в Верхотурье. Фото: Павел Ворожцов

Музей Победы опубликовал моноспектакль Василия Ланового на тему Великой Отечественной войны "Спасибо за верность, потомки!". В 2017 году Народный артист СССР выступал с ним в Екатеринбурге.

Свердловчане встречали Василия Ланового полным аншлагом в Театре эстрады. Со сцены артист читал военные стихи Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Михаила Светлова, исполнял песни, в том числе из фильма "Офицеры", и делился личными воспоминаниями о войне.

Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет. До этого он проходил лечение от коронавируса. Соболезнования родным и близким выразил Президент России Владимир Путин.

"В память о народном артисте СССР Василии Лановом Музей Победы разместил моноспектакль "Спасибо за верность, потомки!". Для многих поколений жителей нашей страны этот выдающийся артист стал воплощением образа настоящего офицера - образца мужества, доблести, чести", - говорится на сайте Музея.

Спектакль опубликован на сайте музея Победы и на ютуб-канале.