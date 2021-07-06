Как Театр музкомедии и Дом печати дополнят друг друга?

Часть Дома печати планируют передать Музкомедии. Фото: Галина Соловьёва

В ходе недавнего визита в Екатеринбург министра культуры России Ольги Любимовой стало известно о том, что помещения здания типографии «Уральский рабочий» (так называемого Дома печати) планируется передать Свердловскому театру музыкальной комедии. Объекты расположены рядом, поэтому, по словам губернатора Евгения Куйвашева, «здания могли бы дополнить друг друга».

Типография «Уральский рабочий» была выставлена на продажу ещё в 2015 году (за 690 млн руб), однако покупателей не нашлось. Затем Евгений Куйвашев обращался в Агентство по печати и массовым коммуникациям и в Росимущество с просьбой спасти типографию. Но в 2016 году её выставили на торги за 583 млн, в 2017-м – за 488 млн. В феврале 2018 года была ещё одна попытка сохранить типографию – Минэкономразвития РФ приостановило приватизацию ряда полиграфических обществ на территории страны, включая и «Уральский рабочий», до принятия системного решения. Но судя по всему, решения так и не нашлось, и в 2020-м торги возобновились. В ноябре 2020 года Росимущество выставило типографию на продажу за 389,6 млн рублей. Цена всё снижалась, но желающих приобрести типографию так и не было.

Сейчас в этом здании арендуют площади разные компании. Общая площадь объекта – 33 тыс. кв. м. И какую-то часть из них власти планируют передать Музкомедии, которая давно уже нуждается в дополнительных помещениях. «Театр музыкальной комедии смог бы удачно распорядиться помещениями, тем более, сегодня у нас есть концепция по размещению там театральных мощностей», – пояснил министру Ольге Любимовой глава Свердловской области.

Как рассказали «Облгазете» в самом театре, учреждению не хватает репетиционных и вокальных классов, гримёрные актёров находятся под сценой, и ни в одной из них нет естественного освещения, у детской студии, которая существует уже 30 лет, нет своего места даже для переодевания. Также театр нуждается в дополнительных помещениях для хранения декораций и костюмов.

– Наш бывший генеральный директор Михаил Вячеславович Сафронов мечтал о том, чтобы когда-нибудь помещения, примыкающие к театру, стали единой территорией Свердловской музкомедии. И, бесспорно, нас очень воодушевляет тот факт, что сейчас, в завершении 88-го театрального сезона, посвящённого его памяти, эти планы прорабатываются на самом высоком уровне, – отмечает врио генерального директора Свердловского театра музыкальной комедии Галина Безуглова.

О какой конкретно площади в здании типографии идёт речь, пока неясно. Также непонятно, в чьей собственности будет находиться объект и какова окажется судьба помещений, отданных театру, если всё-таки типографию продадут. Эти вопросы мы направили в департамент информационной политики Свердловской области, но ответ пока не получили.

Отметим лишь, что типография «Уральский рабочий» (построена в 1929–1930 годах) имеет статус памятника архитектуры федерального значения.